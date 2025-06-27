Президент России Владимир Путин прибыл в Минск для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС). Перед началом заседания лидеры стран-участниц осмотрели выставку белорусских автомобилей, в том числе крупнейший в мире карьерный самосвал БелАЗ грузоподъемностью 450 тонн.
«Путин прибыл на заседание Высшего совета ЕАЭС», — сообщил корреспондент URA.RU. Официальная церемония встречи руководителей государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проходит в зале торжественных церемоний Дворца независимости.
Путина встретил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лидеры двух стран обменялись крепкими объятиями и коротко пообщались.
«Лидеры осмотрели выставку белорусских автомобилей и сфотографировались на фоне самого большого в мире карьерного самосвала БелАЗ грузоподъемностью 450 тонн», — сообщила пресс-служба Кремля, опубликовав кадры с Владимиром Путиным в Минске в telegram-канале. Главы государств сделали совместное фото на фоне самосвала.
После состоялась официальная церемония приветствия и фотографирования делегаций. В этом году на саммите обсуждаются вопросы интеграции, развития транспортных коридоров, цифровизации экономики и расширения внешних связей ЕАЭС. Планируется, что итоги встречи определят направления дальнейшего развития союза в условиях сохраняющихся экономических и геополитических вызовов.
После протокольной части и совместного фотографирования главы государств приступят к заседанию Высшего Евразийского экономического совета. Первая часть встречи состоится в узком формате, после чего обсуждение продолжится с расширенным составом с участием лидеров стран — наблюдателей при ЕАЭС, а также приглашенных иностранных гостей.
В расширенном заседании примут участие также главы Казахстана и Киргизии — Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. Премьер-министр Армении Никол Пашинян будет подключен к обсуждению в формате видеоконференции.
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