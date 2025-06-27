«Летаю от счастья»: Георгиади рассказала о переменах после победы в «Суперстаре»

С момента победы Ксении Георгиади в шоу «Суперстар!» прошло уже несколько месяцев. Артистка говорит, что после выхода финальной программы в эфир ее жизнь кардинально изменилась. Об изменениях, которые произошли, Ксения рассказала корреспонденту URA.RU.
«Этот проект продлил мою жизнь, — уверяет Ксения. — Лет на двадцать, наверняка. Я не ожидала, что стану победителем. Я была счастлива, что просто дошла до финала. Честно, даже не подозревала и не думала, что стану победителем».
«Сейчас я летаю от счастья, — продолжает Ксения. — В первую очередь, от того, что открыла сама в себе то, что и не предполагала, что у меня есть. Я была такая счастливая: начались репетиции, запись в студии… Мы слушали, советовались, экспериментировали: „Нет, вот, здесь надо более открытый звук сделать, а здесь давайте пойдем на верх!“. Я получала такое удовольствие от процесса!»
«А потом, когда я слушала, что получилось в итоге, делала выводы для себя, — продолжает Ксения. — Думала, может, некоторые мои песни, которые я годами пою, нужно по-другому исполнять? Может, их нужно переписать уже в том состоянии, в котором в данный момент нахожусь? Я сейчас стала петь по-другому. Мне говорят: „Добавляй хрипотцу, это же такой кайф, столько эмоций, нерв такой мощный“. А я раньше все по-советскому пела».
Ксения говорит, что после победы в «Суперстаре» изменилась не только манера пения. У нее стало больше концертов и съемок на ТВ.
«На улицах люди узнают, подходят, спрашивают: „Можно вас обнять?“, — объясняет Ксения. — Такие вещи очень-очень приятны. Тем более в те моменты, когда ты в порядке: выглядишь хорошо, подкрашена, у тебя волосы уложены, ты одета не в джинсы и не в свитер. Мы же, когда идем в магазин, разве всегда прихорашиваемся? А тут люди подходят: „Ксения, это вы? Ну скажите, что это вы?“. Я стою, не знаю, что мне делать. Но, правда, очень часто в такие моменты я была в порядке, выглядела хорошо, себе нравилась, поэтому я соглашалась, говорила: „Да, это я“. „Боже мой, а можно вас обнять?“. „Можно, — говорю. — Давайте я вас тоже обниму!“. Вот таких моментов стало очень много в моей жизни».
Георгиади не устает благодарить руководителя «Суперстара» Вадима Такменева за то, что пригласил на проект. «Теперь каждый раз, когда его вижу по телевидению, говорю сама себе: „Господи, Вадим, дорогой, спасибо большое, что ты меня уговорил участвовать в проекте“, — подытожила Ксения. — Я ему действительно очень благодарна за все. Надеюсь, Вадим еще что-то придумает, пока я в форме. Мне б хотелось где-нибудь еще поучаствовать».
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