Челябинский суд арестовал бывшего банкира по делу о миллиардных махинациях

Центральный районный суд Челябинска арестовал бывшего исполнительного директора — начальника и менеджера отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости управления продаж корпоративным клиентам Сбера Романа Лихопуда по делу о взяточничестве в получении взяток. Об этом передает из зала суда корреспондент URA.RU.
«Избрать в отношении Романа Лихопуда меру пресечения в виде взятия под стражу. Сроком на два месяца», — огласил решение судья Александр Табаков. После чего бывшего топ-менеджера, которому инкриминируют посредничество в передаче взятки, вывели из зала. Сам Лихопуд отказался признать вину.
«По версии следствия, с 1 марта 2023 года по 1 января 2025 года бывший и действующий сотрудники банка, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от представителя юрлиц как лично, так и через посредников, взятку в виде денег в общей сумме 13,7 млн рублей. За это они способствовали открытию в банке невозобновляемой кредитной линии на общую сумму более 1,5 млрд рублей для строительства гостиничного комплекса, сокрытию негативной информации о взяткодателе и представляемых им двух коммерческих организациях. Также они помогали решению проблем, возникающих в процессе финансирования банком», — уточнили в пресс-службе челябинского следкома.
По информации URA.RU, деньги бывшему и действующему сотрудникам банка передал директор проекта «Увильды Парк» Алексей Вахатов. ФСБ задержала его одновременно с предполагаемыми сообщниками. Возбуждены уголовные дела о даче и получении взятки в особо крупном размере. В пресс-службу Сбера отправлен запрос, ответ будет опубликован по получении.
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