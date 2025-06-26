26 июня 2025

Челябинский суд арестовал бывшего банкира по делу о миллиардных махинациях

Бывший топ-менеджер Сбера Лихопуд проведет два месяца в СИЗО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Задержанный ФСБ Роман Лихопуд проведет два месяца в СИЗО
Задержанный ФСБ Роман Лихопуд проведет два месяца в СИЗО Фото:

Центральный районный суд Челябинска арестовал бывшего исполнительного директора — начальника и менеджера отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости управления продаж корпоративным клиентам Сбера Романа Лихопуда по делу о взяточничестве в получении взяток. Об этом передает из зала суда корреспондент URA.RU.

«Избрать в отношении Романа Лихопуда меру пресечения в виде взятия под стражу. Сроком на два месяца», — огласил решение судья Александр Табаков. После чего бывшего топ-менеджера, которому инкриминируют посредничество в передаче взятки, вывели из зала. Сам Лихопуд отказался признать вину.

«По версии следствия, с 1 марта 2023 года по 1 января 2025 года бывший и действующий сотрудники банка, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от представителя юрлиц как лично, так и через посредников, взятку в виде денег в общей сумме 13,7 млн рублей. За это они способствовали открытию в банке невозобновляемой кредитной линии на общую сумму более 1,5 млрд рублей для строительства гостиничного комплекса, сокрытию негативной информации о взяткодателе и представляемых им двух коммерческих организациях. Также они помогали решению проблем, возникающих в процессе финансирования банком», — уточнили в пресс-службе челябинского следкома.

По информации URA.RU, деньги бывшему и действующему сотрудникам банка передал директор проекта «Увильды Парк» Алексей Вахатов. ФСБ задержала его одновременно с предполагаемыми сообщниками. Возбуждены уголовные дела о даче и получении взятки в особо крупном размере. В пресс-службу Сбера отправлен запрос, ответ будет опубликован по получении.

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Центральный районный суд Челябинска арестовал бывшего исполнительного директора — начальника и менеджера отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости управления продаж корпоративным клиентам Сбера Романа Лихопуда по делу о взяточничестве в получении взяток. Об этом передает из зала суда корреспондент URA.RU. «Избрать в отношении Романа Лихопуда меру пресечения в виде взятия под стражу. Сроком на два месяца», — огласил решение судья Александр Табаков. После чего бывшего топ-менеджера, которому инкриминируют посредничество в передаче взятки, вывели из зала. Сам Лихопуд отказался признать вину. «По версии следствия, с 1 марта 2023 года по 1 января 2025 года бывший и действующий сотрудники банка, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от представителя юрлиц как лично, так и через посредников, взятку в виде денег в общей сумме 13,7 млн рублей. За это они способствовали открытию в банке невозобновляемой кредитной линии на общую сумму более 1,5 млрд рублей для строительства гостиничного комплекса, сокрытию негативной информации о взяткодателе и представляемых им двух коммерческих организациях. Также они помогали решению проблем, возникающих в процессе финансирования банком», — уточнили в пресс-службе челябинского следкома. По информации URA.RU, деньги бывшему и действующему сотрудникам банка передал директор проекта «Увильды Парк» Алексей Вахатов. ФСБ задержала его одновременно с предполагаемыми сообщниками. Возбуждены уголовные дела о даче и получении взятки в особо крупном размере. В пресс-службу Сбера отправлен запрос, ответ будет опубликован по получении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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