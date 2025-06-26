Шеф-редактор провластного медиахолдинга возглавит пермских журналистов

Главным претендентом на пост председателя пермского отделения союза журналистов является шеф-редактора медиахолдинга «Магма» Алексея Буркова. «Магма» считается близкой к краевым властям. Его кандидатуру предложили сегодня на собрании СЖ, прошение об отставке подал Максим Пасютин, возглавлявшего союз с 2023 года, сообщают источники URA.RU в политэлитах.
«Предложили кандидатуру Буркова. Но окончательное решение будет принимать конференция, которая пройдет в августе», — отметил инсайдер.
Алексей Бурков подтвердил информацию о своем выдвижении. «Если коллеги меня поддержат на выборах председателя, я планирую развивать те направления, которые сделал приоритетными Максим Пасютин. Дом журналиста должен стать „местом силы“ для профессионального сообщества», — рассказал он URA.RU.
Ранее агентство сообщало о том, что бывший гендиректор «РБК-Пермь» Максим Пасютин, который возглавлял местный союз журналистов с ноября 2023 года, заявил о намерении оставить пост по собственному желанию. Он переехал в Москву, где занял пост директора медиахолдинга «ФорМедиа».
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