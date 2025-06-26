Общество Шеф-редактор провластного медиахолдинга возглавит пермских журналистов Бывший директор пермского ЦУРа Бурков возглавит пермский союз журналистов 27 июня 2025 в 15:10 Размер текста - 17 + Выборы нового руководителя СЖ пройдут в августе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главным претендентом на пост председателя пермского отделения союза журналистов является шеф-редактора медиахолдинга «Магма» Алексея Буркова. «Магма» считается близкой к краевым властям. Его кандидатуру предложили сегодня на собрании СЖ, прошение об отставке подал Максим Пасютин, возглавлявшего союз с 2023 года, сообщают источники URA.RU в политэлитах. «Предложили кандидатуру Буркова. Но окончательное решение будет принимать конференция, которая пройдет в августе», — отметил инсайдер. Алексей Бурков подтвердил информацию о своем выдвижении. «Если коллеги меня поддержат на выборах председателя, я планирую развивать те направления, которые сделал приоритетными Максим Пасютин. Дом журналиста должен стать „местом силы“ для профессионального сообщества», — рассказал он URA.RU. Ранее агентство сообщало о том, что бывший гендиректор «РБК-Пермь» Максим Пасютин, который возглавлял местный союз журналистов с ноября 2023 года, заявил о намерении оставить пост по собственному желанию. Он переехал в Москву, где занял пост директора медиахолдинга «ФорМедиа». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Главным претендентом на пост председателя пермского отделения союза журналистов является шеф-редактора медиахолдинга «Магма» Алексея Буркова. «Магма» считается близкой к краевым властям. Его кандидатуру предложили сегодня на собрании СЖ, прошение об отставке подал Максим Пасютин, возглавлявшего союз с 2023 года, сообщают источники URA.RU в политэлитах. «Предложили кандидатуру Буркова. Но окончательное решение будет принимать конференция, которая пройдет в августе», — отметил инсайдер. Алексей Бурков подтвердил информацию о своем выдвижении. «Если коллеги меня поддержат на выборах председателя, я планирую развивать те направления, которые сделал приоритетными Максим Пасютин. Дом журналиста должен стать „местом силы“ для профессионального сообщества», — рассказал он URA.RU. Ранее агентство сообщало о том, что бывший гендиректор «РБК-Пермь» Максим Пасютин, который возглавлял местный союз журналистов с ноября 2023 года, заявил о намерении оставить пост по собственному желанию. Он переехал в Москву, где занял пост директора медиахолдинга «ФорМедиа». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям