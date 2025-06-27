Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в узком составе. Об сообщает пресс-служба Кремля. Встреча проходит в Минске в рамках второго дня визита главы российского государства в Белоруссию.
«Перед началом заседания состоялась официальная встреча Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры двух стран, а также главы других государств — членов ВЕЭС провели совместное фотографирование», — отмечается в сообщении Кремля, опубликованном в telegram-канале..
Заседания ВЕЭС традиционно проходят в формате узкого состава с участием только глав государств. Это позволяет более детально обсуждать стратегические вопросы развития Евразийского экономического союза.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что на саммите ВЕЭС планируется обсудить перспективы интеграции в рамках ЕАЭС, уделить внимание вопросам маркировки товаров, либерализации рынка услуг и развитию транспортных коридоров. Ожидается подписание около 10 документов, в том числе соглашений о партнерстве с ОАЭ и Монголией, а также выступление Владимира Путина с оценкой роли Евразийского союза в мировой политике.
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