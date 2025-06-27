Имущество бывшего руководителя управления имуществом специальных проектов Министерства обороны РФ Олега Васенина на сумму около 200 миллионов рублей арестовано. Мужчину обвиняют в присвоении свыше 240 миллионов рублей при исполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России.
«В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на принадлежащие Васенину ценные бумаги, инвестиционные продукты и денежные средства наложен арест еще на сумму более 200 миллионов рублей», — сообщают следователи. Информация опубликована в telegram-канале ведомства.
В СК напомнили, что в 2022 году управление имущества спецпроектов Министерства обороны заключило с ООО «Транслом» контракт на оказание услуг по приему вторичного сырья на многомиллионную сумму в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Ответственным за контроль выполнения условий данного договора был назначен Васенин. В период с 2022 по 2023 год он, используя фиктивные документы о стоимости вторсырья, осуществил хищение бюджетных средств в размере свыше 240 миллионов рублей. Суд арестовал Васенина по ходатайству следователя.
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