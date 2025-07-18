В ХМАО назвали квартиры, которые проще всего сдать в аренду

Самыми популярными в Югре у арендаторов квартирами стали студии и однушки, а также трехкомнатное и четырехкомнатное жилье. А вот двушки сдать сложнее, пояснил URA.RU эксперт по арендной недвижимости из Ханты-Мансийска Георгий Бикмеев.
«Однушки и студии с кухней-гостиной и отдельной спальней популярны. Ну и обычные студии — вариант для одиночек, которые не часто дома находятся. Самыми застойными считаются двухкомнатные квартиры — их много. И, соответственно, спроса на них нет столько. А вот, допустим, опять же трешки или четырешки хорошо забирают — их мало на рынке», — поясняет агентству Бикмеев.
Трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры быстро разбирают, по словам эксперта, еще и за счет того, что во многих новых домах редко встречается такое большое жилье. И чаще всего подобные объекты снимают семьи.
«Они заезжают прямо надолго, потому что семьям непросто взять сорваться и уехать за пару дней. Но однушки — это быстрый ликвидный объект. Даже если человек сегодня съехал, завтра же эту квартиру заберут, если ее сдают по рыночной цене», — поясняет риелтор.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре обвалился спрос на съемные квартиры. Ситуацию связывают с летним сезоном, когда из городов разъезжаются студенты и вахтовики.
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