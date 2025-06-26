Выпускники из ХМАО, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов, получат премию

В Ханты-Мансийском автономном округе завершился основной период сдачи ЕГЭ, по итогам которого 60 выпускников набрали максимальные 100 баллов по различным предметам. Они получат по 100 тысяч рублей, сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в своем telegram-канале.
«В копилке автономного округа 60 стобалльных результатов по химии, истории, литературе, русскому языку, физике, географии, биологии, информатике, английскому языку, математике. Каждый стобалльник получит вознаграждение в размере 100 тысяч рублей за свое усердие и старания», — подчеркнул губернатор.
Максимальный результат показали ученики по химии, истории, литературе, русскому языку, физике, географии, биологии, информатике, английскому языку и математике. Два выпускника набрали 100 баллов сразу по двум предметам: Кристина Зражевская из гимназии города Нягань (русский язык и химия) и Иван Жгилев из Югорского физико-математического лицея-интерната в Ханты-Мансийске (физика и информатика).
Общее число выпускников ХМАО, получивших высокие баллы на экзаменах, составило 2 377 человек. Этот показатель превышает прошлогодний.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО учащиеся 11-х классов при сдаче ЕГЭ чаще всего выбирают обществознание. Девятиклассники, сдавая ОГЭ, отдают предпочтение информатике.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!