Генконсульство России в Кракове прекратило работу после 80 лет деятельности

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Консульство в Кракове работало без перерыва на протяжении 80 лет
Консульство в Кракове работало без перерыва на протяжении 80 лет Фото:

Генеральное консульство России в Кракове прекратило работу после 80 лет деятельности. Решение было принято властями Польши в середине мая. Официальной причиной стали обвинения в адрес российских спецслужб в организации диверсионного акта против торгового центра на территории Польши.

Власти страны потребовали завершить деятельность консульства до конца июня и обязали всех российских дипломатов покинуть территорию Польши. Об этом пишет РИА Новости. На здании консульства на улице Бискупа 27 июня был спущен российский флаг. Перед этим представители России и местных властей подписали акт передачи помещения, которое находилось в аренде у польской стороны. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш сообщил, что консульство в Кракове работало без перерыва на протяжении 80 лет.

Российская сторона расценила решение Варшавы как недружественный и необоснованный шаг. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва готовит адекватный ответ на действия Польши. Это не первый случай закрытия российских консульских учреждений в Польше. В ноябре 2024 года по требованию польских властей было закрыто Генеральное консульство РФ в Познани. В ответ Россия отозвала согласие на работу польского консульства в Санкт-Петербурге с января 2025 года. В настоящее время в Польше сохраняются только Генконсульство России в Гданьске и консульский отдел посольства в Варшаве.

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Генеральное консульство России в Кракове прекратило работу после 80 лет деятельности. Решение было принято властями Польши в середине мая. Официальной причиной стали обвинения в адрес российских спецслужб в организации диверсионного акта против торгового центра на территории Польши. Власти страны потребовали завершить деятельность консульства до конца июня и обязали всех российских дипломатов покинуть территорию Польши. Об этом пишет РИА Новости. На здании консульства на улице Бискупа 27 июня был спущен российский флаг. Перед этим представители России и местных властей подписали акт передачи помещения, которое находилось в аренде у польской стороны. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш сообщил, что консульство в Кракове работало без перерыва на протяжении 80 лет. Российская сторона расценила решение Варшавы как недружественный и необоснованный шаг. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва готовит адекватный ответ на действия Польши. Это не первый случай закрытия российских консульских учреждений в Польше. В ноябре 2024 года по требованию польских властей было закрыто Генеральное консульство РФ в Познани. В ответ Россия отозвала согласие на работу польского консульства в Санкт-Петербурге с января 2025 года. В настоящее время в Польше сохраняются только Генконсульство России в Гданьске и консульский отдел посольства в Варшаве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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