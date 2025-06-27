Пластического хирурга Лонскую приговорили к колонии за выжженные глаза пациентки

Суд в Москве приговорил к 11 месяцам колонии-поселения пластического хирурга Екатерину Лонскую. Резонансное дело связано с неудачной операцией по блефаропластике, которую Лонская провела в частной клинике эстетической медицины «Клазко» в октябре 2023 года.
«Суд постановил признать виновной Лонскую Екатерину Александровну и назначить наказание в виде 11 месяцев колонии-поселения», — сказал судья, передает корреспондент ТАСС. Следствие установило, что девушка допустила нарушения при проведении операции и в послеоперационном периоде.
Пациенткой хирурга стала супруга президента Федерации еврейских общин России Инна Борода. В результате неудачного хирургического вмешательства женщина потеряла зрение на оба глаза. После операции у Бороды началось отслоение роговицы, она испытывала сильные боли и не могла закрывать глаза. Врач не обеспечила необходимую диагностику и послеоперационное наблюдение. Впоследствии пострадавшая прошла несколько сложных операций в Италии, где ей частично восстановили зрение на одном глазу — до 30%.
Суд также удовлетворил гражданский иск Бороды и обязал Лонскую выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. При этом пострадавшая требовала возмещения расходов на лечение, которые составили более 27 млн рублей. В дополнение, суд запретил Лонской заниматься медицинской деятельностью в течение трех лет.
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