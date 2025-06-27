Пластического хирурга Лонскую приговорили к колонии за выжженные глаза пациентки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Девушка допустила нарушения при проведении операции
Девушка допустила нарушения при проведении операции Фото:

Суд в Москве приговорил к 11 месяцам колонии-поселения пластического хирурга Екатерину Лонскую. Резонансное дело связано с неудачной операцией по блефаропластике, которую Лонская провела в частной клинике эстетической медицины «Клазко» в октябре 2023 года.

«Суд постановил признать виновной Лонскую Екатерину Александровну и назначить наказание в виде 11 месяцев колонии-поселения», — сказал судья, передает корреспондент ТАСС. Следствие установило, что девушка допустила нарушения при проведении операции и в послеоперационном периоде.

Пациенткой хирурга стала супруга президента Федерации еврейских общин России Инна Борода. В результате неудачного хирургического вмешательства женщина потеряла зрение на оба глаза. После операции у Бороды началось отслоение роговицы, она испытывала сильные боли и не могла закрывать глаза. Врач не обеспечила необходимую диагностику и послеоперационное наблюдение. Впоследствии пострадавшая прошла несколько сложных операций в Италии, где ей частично восстановили зрение на одном глазу — до 30%.

Суд также удовлетворил гражданский иск Бороды и обязал Лонскую выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. При этом пострадавшая требовала возмещения расходов на лечение, которые составили более 27 млн рублей. В дополнение, суд запретил Лонской заниматься медицинской деятельностью в течение трех лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд в Москве приговорил к 11 месяцам колонии-поселения пластического хирурга Екатерину Лонскую. Резонансное дело связано с неудачной операцией по блефаропластике, которую Лонская провела в частной клинике эстетической медицины «Клазко» в октябре 2023 года. «Суд постановил признать виновной Лонскую Екатерину Александровну и назначить наказание в виде 11 месяцев колонии-поселения», — сказал судья, передает корреспондент ТАСС. Следствие установило, что девушка допустила нарушения при проведении операции и в послеоперационном периоде. Пациенткой хирурга стала супруга президента Федерации еврейских общин России Инна Борода. В результате неудачного хирургического вмешательства женщина потеряла зрение на оба глаза. После операции у Бороды началось отслоение роговицы, она испытывала сильные боли и не могла закрывать глаза. Врач не обеспечила необходимую диагностику и послеоперационное наблюдение. Впоследствии пострадавшая прошла несколько сложных операций в Италии, где ей частично восстановили зрение на одном глазу — до 30%. Суд также удовлетворил гражданский иск Бороды и обязал Лонскую выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. При этом пострадавшая требовала возмещения расходов на лечение, которые составили более 27 млн рублей. В дополнение, суд запретил Лонской заниматься медицинской деятельностью в течение трех лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...