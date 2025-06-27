У вертолета Ми-8 отказал двигатель во время полета над Тверской области

В Тверской области вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в поле из-за технических неполадок с двигателем. Об этом сообщает Shot. На борту находились шесть членов экипажа, пострадавших нет.
«Вертолет Ми-8 был вынужден совершить посадку в поле из-за возникших проблем с двигателем. Никто из находившихся на борту не пострадал», — сообщили авторы канала.
По информации источника, воздушное судно выполняло перелет из аэропорта Змеево в сторону Смоленской области. Во время полета экипаж зафиксировал сбои в работе двигателя, после чего командир принял решение экстренно посадить вертолет на открытой площадке.
Ранее, в мае 2025 года, похожий инцидент произошел в Томской области, где пассажирский вертолет Ми-8Т также совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности. Тогда на борту находились 20 человек, и никто не пострадал.
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