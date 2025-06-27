У вертолета Ми-8 отказал двигатель во время полета над Тверской области

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Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку
Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку Фото:

В Тверской области вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в поле из-за технических неполадок с двигателем. Об этом сообщает Shot. На борту находились шесть членов экипажа, пострадавших нет.

«Вертолет Ми-8 был вынужден совершить посадку в поле из-за возникших проблем с двигателем. Никто из находившихся на борту не пострадал», — сообщили авторы канала. 

По информации источника, воздушное судно выполняло перелет из аэропорта Змеево в сторону Смоленской области. Во время полета экипаж зафиксировал сбои в работе двигателя, после чего командир принял решение экстренно посадить вертолет на открытой площадке.

Ранее, в мае 2025 года, похожий инцидент произошел в Томской области, где пассажирский вертолет Ми-8Т также совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности. Тогда на борту находились 20 человек, и никто не пострадал.

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В Тверской области вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в поле из-за технических неполадок с двигателем. Об этом сообщает Shot. На борту находились шесть членов экипажа, пострадавших нет. «Вертолет Ми-8 был вынужден совершить посадку в поле из-за возникших проблем с двигателем. Никто из находившихся на борту не пострадал», — сообщили авторы канала.  По информации источника, воздушное судно выполняло перелет из аэропорта Змеево в сторону Смоленской области. Во время полета экипаж зафиксировал сбои в работе двигателя, после чего командир принял решение экстренно посадить вертолет на открытой площадке. Ранее, в мае 2025 года, похожий инцидент произошел в Томской области, где пассажирский вертолет Ми-8Т также совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности. Тогда на борту находились 20 человек, и никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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