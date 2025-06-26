Житель ХМАО выплатит миллион рублей Московскому метро за падение на рельсы

Житель Белоярского (ХМАО) должен выплатить Московскому метрополитену миллион рублей за то, что в пьяном виде упал на рельсы и нарушил работу метро. Компания подала на нарушителя в суд.
«Государственное унитарное предприятие „Московский метрополитен имени В. И. Ленина“ обратилось в суд с иском о взыскании убытков в размере 1 156 161,60 рубля с жителя города Белоярского. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения на станции метро „Марксистская“ пытался войти в вагон после закрытия дверей, но упал на рельсы и нарушил работу метрополитена», — сообщили суды Югры в официальной группе «ВКонтакте».
Он был пьян и пытался войти в вагон, когда двери уже начали закрываться. В какой-то момент мужчина потерял равновесие и упал на рельсы.
Из-за этого движение поездов пришлось срочно остановить. За 20 минут простоя метро отменило 10 поездов и провело пять внеплановых высадок пассажиров. Все это привело к убыткам на сумму более миллиона рублей.
Московский метрополитен подал на мужчину в суд. Дело рассмотрели без участия ответчика, в заочном порядке. Суд решил, что югорчанин нарушил правила поведения на платформе.
В итоге суд постановил выплатить метрополитену 1 156 161 рубль. Решение пока не вступило в силу — его можно обжаловать.
Ранее URA.RU писало, что пьяные вахтовики устроили дебош в аэропорту Сургута. Они вели себя агрессивно: ругались и размахивали руками. Нарушителей приструнила транспортная полиция.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!