26 июня 2025

Житель ХМАО выплатит миллион рублей Московскому метро за падение на рельсы

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель ХМАО остановил работу Московского метро, упав на рельсы
Житель ХМАО остановил работу Московского метро, упав на рельсы Фото:

Житель Белоярского (ХМАО) должен выплатить Московскому метрополитену миллион рублей за то, что в пьяном виде упал на рельсы и нарушил работу метро. Компания подала на нарушителя в суд.

«Государственное унитарное предприятие „Московский метрополитен имени В. И. Ленина“ обратилось в суд с иском о взыскании убытков в размере 1 156 161,60 рубля с жителя города Белоярского. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения на станции метро „Марксистская“ пытался войти в вагон после закрытия дверей, но упал на рельсы и нарушил работу метрополитена», — сообщили суды Югры в официальной группе «ВКонтакте».

Он был пьян и пытался войти в вагон, когда двери уже начали закрываться. В какой-то момент мужчина потерял равновесие и упал на рельсы.

Из-за этого движение поездов пришлось срочно остановить. За 20 минут простоя метро отменило 10 поездов и провело пять внеплановых высадок пассажиров. Все это привело к убыткам на сумму более миллиона рублей.

Московский метрополитен подал на мужчину в суд. Дело рассмотрели без участия ответчика, в заочном порядке. Суд решил, что югорчанин нарушил правила поведения на платформе.

В итоге суд постановил выплатить метрополитену 1 156 161 рубль. Решение пока не вступило в силу — его можно обжаловать.

Ранее URA.RU писало, что пьяные вахтовики устроили дебош в аэропорту Сургута. Они вели себя агрессивно: ругались и размахивали руками. Нарушителей приструнила транспортная полиция.

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Житель Белоярского (ХМАО) должен выплатить Московскому метрополитену миллион рублей за то, что в пьяном виде упал на рельсы и нарушил работу метро. Компания подала на нарушителя в суд. «Государственное унитарное предприятие „Московский метрополитен имени В. И. Ленина“ обратилось в суд с иском о взыскании убытков в размере 1 156 161,60 рубля с жителя города Белоярского. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения на станции метро „Марксистская“ пытался войти в вагон после закрытия дверей, но упал на рельсы и нарушил работу метрополитена», — сообщили суды Югры в официальной группе «ВКонтакте». Он был пьян и пытался войти в вагон, когда двери уже начали закрываться. В какой-то момент мужчина потерял равновесие и упал на рельсы. Из-за этого движение поездов пришлось срочно остановить. За 20 минут простоя метро отменило 10 поездов и провело пять внеплановых высадок пассажиров. Все это привело к убыткам на сумму более миллиона рублей. Московский метрополитен подал на мужчину в суд. Дело рассмотрели без участия ответчика, в заочном порядке. Суд решил, что югорчанин нарушил правила поведения на платформе. В итоге суд постановил выплатить метрополитену 1 156 161 рубль. Решение пока не вступило в силу — его можно обжаловать. Ранее URA.RU писало, что пьяные вахтовики устроили дебош в аэропорту Сургута. Они вели себя агрессивно: ругались и размахивали руками. Нарушителей приструнила транспортная полиция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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