В «Ночь музыки» екатеринбуржцы бросились скупать дождевики: где они остались и сколько стоят

На фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге запретили проходить с зонтами-тростями в Исторический сквер и на Октябрьскую площадь. В таком случае самый оптимальный вариант защититься от непогоды — это купить дождевик. Где они остались и сколько стоят — в обзоре URA.RU.
В одной из точек Fix Price на Вайнера, 8 уже успели все раскупить: стоимость дождевиков здесь бюджетная — от 79 до 133 рублей. В «Галамарте» цены плюс-минус аналогичные — от 79 рублей, максимальная стоимость — 999 рублей. Недорогие дождевики есть в магазине «Строительный двор» — цены варьируются от 168 до 700 рублей.
В онлайн-магазине «СпецCнабУрал» дождевики можно приобрести от 190 до 280 рублей. А на платформе «ВсеИнструменты» покупка обойдется дороже всего — в 990 рублей.
Ural Music Night пройдет 27 июня. Вечером в Екатеринбурге ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ночью температура будет варьироваться от +12 до +14 градусов. Полная инструкция по предстоящему мероприятию — в материале URA.RU.
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