В «Ночь музыки» екатеринбуржцы бросились скупать дождевики: где они остались и сколько стоят

В «Ночь музыки» екатеринбуржцев попросили заменить зонты-трости на дождевики
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Синоптики обещают дожди вечером
Синоптики обещают дожди вечером Фото:
новость из сюжета
Ural Music Night

На фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге запретили проходить с зонтами-тростями в Исторический сквер и на Октябрьскую площадь. В таком случае самый оптимальный вариант защититься от непогоды — это купить дождевик. Где они остались и сколько стоят — в обзоре URA.RU.

В одной из точек Fix Price на Вайнера, 8 уже успели все раскупить: стоимость дождевиков здесь бюджетная — от 79 до 133 рублей. В «Галамарте» цены плюс-минус аналогичные — от 79 рублей, максимальная стоимость — 999 рублей. Недорогие дождевики есть в магазине «Строительный двор» — цены варьируются от 168 до 700 рублей.

В онлайн-магазине «СпецCнабУрал» дождевики можно приобрести от 190 до 280 рублей. А на платформе «ВсеИнструменты» покупка обойдется дороже всего — в 990 рублей.

Ural Music Night пройдет 27 июня. Вечером в Екатеринбурге ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ночью температура будет варьироваться от +12 до +14 градусов. Полная инструкция по предстоящему мероприятию — в материале URA.RU.

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На фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге запретили проходить с зонтами-тростями в Исторический сквер и на Октябрьскую площадь. В таком случае самый оптимальный вариант защититься от непогоды — это купить дождевик. Где они остались и сколько стоят — в обзоре URA.RU. В одной из точек Fix Price на Вайнера, 8 уже успели все раскупить: стоимость дождевиков здесь бюджетная — от 79 до 133 рублей. В «Галамарте» цены плюс-минус аналогичные — от 79 рублей, максимальная стоимость — 999 рублей. Недорогие дождевики есть в магазине «Строительный двор» — цены варьируются от 168 до 700 рублей. В онлайн-магазине «СпецCнабУрал» дождевики можно приобрести от 190 до 280 рублей. А на платформе «ВсеИнструменты» покупка обойдется дороже всего — в 990 рублей. Ural Music Night пройдет 27 июня. Вечером в Екатеринбурге ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ночью температура будет варьироваться от +12 до +14 градусов. Полная инструкция по предстоящему мероприятию — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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