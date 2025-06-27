Архиепископ Аджапахян добровольно прибыл в СК Армении

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Ему был предоставлен двухчасовой срок, чтобы явиться самостоятельно
Ему был предоставлен двухчасовой срок, чтобы явиться самостоятельно Фото:
новость из сюжета
К главе Ширакской епархии Армянской апостольской церкви пришли с обысками

Архиепископ Аджапахян добровольно прибыл в Следственный комитет Армении. Вместе с ним в отправились несколько других священнослужителей.

«Архиепископ Аджапахян сам поехал в СК, с ним отправилось несколько других священников», — пишет telegram-канал Sputnik, ссылаясь на адвоката архиепископа. Ему был предоставлен двухчасовой срок, чтобы самостоятельно явиться к правоохранителям. В противном случае силовые структуры пригрозили начать штурм церковной резиденции.

Ранее сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) пытались задержать архиепископа на территории Первопрестольного Эчмиадзина. Однако после переговоров силовики покинули территорию, чтобы избежать эскалации конфликта.

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Архиепископ Аджапахян добровольно прибыл в Следственный комитет Армении. Вместе с ним в отправились несколько других священнослужителей. «Архиепископ Аджапахян сам поехал в СК, с ним отправилось несколько других священников», — пишет telegram-канал Sputnik, ссылаясь на адвоката архиепископа. Ему был предоставлен двухчасовой срок, чтобы самостоятельно явиться к правоохранителям. В противном случае силовые структуры пригрозили начать штурм церковной резиденции. Ранее сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) пытались задержать архиепископа на территории Первопрестольного Эчмиадзина. Однако после переговоров силовики покинули территорию, чтобы избежать эскалации конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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