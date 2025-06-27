Оверчук озвучил ключевые итоги заседания ВЕЭС

На заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Минске, главы стран-участников ЕАЭС подписали два новых соглашения о торговле с Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил журналистам по итогам мероприятия. Его слова передает корреспондент URA.RU.
«Непосредственно на самом заседании подписаны два соглашения. Временное соглашение с Монголией по ограниченному товарному обороту и полномасштабное соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ)», — рассказал Оверчук корреспонденту агентства. Также обсуждались перспективы заключения соглашений о свободной торговле с другими государствами. На заседании присутствовали представители стран-наблюдателей — Ирана, Афганистана, Кубы, помимо Монголии и ОАЭ.
По его словам, на встрече также обсуждались вопросы маркировки товаров в странах союза, а также перспективы создания общего электроэнергетического рынка. «Маркировка в разных странах внедряется с разной скоростью, но уже дает заметный эффект — в частности, в России доходы бюджета от этой системы составили порядка 15 миллиардов рублей», — отметил вице-премьер. Он добавил, что подписанные протоколы вносят изменения в Большой договор ЕАЭС по вопросам технического регулирования и доступа к государственным закупкам через электронные торги.
Отдельное внимание было уделено ситуации с Арменией, которая недавно приняла закон о стремлении присоединиться к Европейскому союзу. Оверчук подчеркнул, что одновременное членство в ЕАЭС и ЕС невозможно. Он сообщил, что российская сторона обратила внимание на появление в нормативной базе Армении актов, упрощающих сертификацию товаров из стран вне ЕАЭС, что может привести к попаданию на рынок союза продукции, не соответствующей его требованиям. В связи с этим Россия инициирует рассмотрение данного вопроса в Евразийской экономической комиссии и подготовит соответствующее обращение к армянским коллегам.
Президент России Владимир Путин лично принял участие в заседании ВЕЭС в узком составе. Сама встреча проходила в Минске (Беларусь).
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