Челябинск встал в 9-балльную пробку из-за «Атомного выпускного» и ливня. Скрин

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Челябинцы вечером в пятницу стоят в огромных пробках
Челябинцы вечером в пятницу стоят в огромных пробках Фото:

Челябинск вечером в пятницу встал в 9-балльную пробку из-за перекрытого движения в центре города для проведения «Атомного выпускного-2025» и ливня. Об этом URA.RU сообщили читатели. 

«Огромные пробки в центре. Я понимаю, что вечер пятницы, но сегодня это просто ужас», — пожаловался в редакцию URA.RU читатель Петр.

«Утром по этому маршруту за 13 минут доехала. Сейчас прошло уже 52 минуты и мы еще не на финише», — сообщила читательница Ксения. 

Причиной пробок стало ограничение на проезд личного транспорта по улицам около парка имени Юрия Гагарина, где сегодня ночью пройдет «Атомный выпускной — 2025». Ситуацию усугубил ливень, обрушившийся на центр Челябинска. 

Пробки в Челябинске вечером 27 июня
Пробки в Челябинске вечером 27 июня
Фото:

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Челябинск вечером в пятницу встал в 9-балльную пробку из-за перекрытого движения в центре города для проведения «Атомного выпускного-2025» и ливня. Об этом URA.RU сообщили читатели.  «Огромные пробки в центре. Я понимаю, что вечер пятницы, но сегодня это просто ужас», — пожаловался в редакцию URA.RU читатель Петр. «Утром по этому маршруту за 13 минут доехала. Сейчас прошло уже 52 минуты и мы еще не на финише», — сообщила читательница Ксения.  Причиной пробок стало ограничение на проезд личного транспорта по улицам около парка имени Юрия Гагарина, где сегодня ночью пройдет «Атомный выпускной — 2025». Ситуацию усугубил ливень, обрушившийся на центр Челябинска. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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