Челябинск вечером в пятницу встал в 9-балльную пробку из-за перекрытого движения в центре города для проведения «Атомного выпускного-2025» и ливня. Об этом URA.RU сообщили читатели.
«Огромные пробки в центре. Я понимаю, что вечер пятницы, но сегодня это просто ужас», — пожаловался в редакцию URA.RU читатель Петр.
«Утром по этому маршруту за 13 минут доехала. Сейчас прошло уже 52 минуты и мы еще не на финише», — сообщила читательница Ксения.
Причиной пробок стало ограничение на проезд личного транспорта по улицам около парка имени Юрия Гагарина, где сегодня ночью пройдет «Атомный выпускной — 2025». Ситуацию усугубил ливень, обрушившийся на центр Челябинска.
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