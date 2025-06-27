Израиль поручил подготовить ряд мер против Ирана

По результатам 12-дневного вооруженного конфликта Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) было поручено разработать стратегию по противодействию Ирану, предусматривающую обеспечение доминирования в воздушном пространстве. Об этом заявил израильский министр обороны Исраэль Кац.
«Я поручил Армии обороны Израиля подготовить план силовых мер против Ирана, который включает сохранение превосходства Израиля в воздухе, предотвращение развития ядерного оружия и производства ракет, а также ответные меры Ирану за поддержку террористической деятельности против Государства Израиль», — сказал Кац.
13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанося удары по ядерным объектам Ирана. В ответ Тегеран начал операцию «Правдивое обещание — 3» и атаковал военные цели в Израиле. 22 июня ВВС США атаковали три ядерных объекта Ирана, включая завод Фордо. Трамп заявил, что цели ударов — уничтожение иранских мощностей. 24 июня объявили о прекращении огня, при этом США утверждали, что ядерная программа Ирана уничтожена, тогда как иранский МИД говорил о серьезных повреждениях установок. Ранее стало известно, что в результате израильских атак погиб иранский ученый-ядерщик Солейман Солеймани. Также сообщается, что вместе с ним погибло, по меньшей мере, девять физиков ядерщиков в результате агрессии Израиля против Ирана с 13 по 24 июня.
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