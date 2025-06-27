Путин сравнил экономический рост в России с мировым

Темпы роста экономик России и Беларуси превышают среднемировые. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.
«В целом, результаты работы не могут не удовлетворять нас. Потому что главный интегральный показатель эффективности работы экономик — это темпы роста. У нас он выше, чем в среднем по миру», — передает слова президента корреспондент URA.RU.
Путин добавил, что это является результатом снятия торговых барьеров. Важными показателями, по словам государства, являются уровень безработицы — в России он составляет 2,3% — и рост реальной заработной платы. Также наблюдается увеличение инвестиций в России, несмотря на существующие сложности, заключил президент.
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