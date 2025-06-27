Путин разрешил Европе перевооружиться

Путин: Запад начал вооружаться из-за мнимой агрессивности России
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Западе сложились ложные представления о России, заявил Путин
На Западе сложились ложные представления о России, заявил Путин Фото:

Запад может продолжать перевооружаться под предлогом "мнимой агрессивности России". Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

"На фоне риторики о мнимой агрессивности России начинают говорить о необходимости вооружаться. Пускай вооружаются", — слова президента передает корреспондент URA.RU. Путин отметил, что рост военных расходов Запада основан на ложном представлении о России.

Президент России делает эти комментарии во время своего визита в Минск. В столице Белоруссии он участвует в саммите ЕАЭС.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Запад может продолжать перевооружаться под предлогом "мнимой агрессивности России". Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. "На фоне риторики о мнимой агрессивности России начинают говорить о необходимости вооружаться. Пускай вооружаются", — слова президента передает корреспондент URA.RU. Путин отметил, что рост военных расходов Запада основан на ложном представлении о России. Президент России делает эти комментарии во время своего визита в Минск. В столице Белоруссии он участвует в саммите ЕАЭС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...