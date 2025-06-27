Путин разрешил Европе перевооружиться

Запад может продолжать перевооружаться под предлогом "мнимой агрессивности России". Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
"На фоне риторики о мнимой агрессивности России начинают говорить о необходимости вооружаться. Пускай вооружаются", — слова президента передает корреспондент URA.RU. Путин отметил, что рост военных расходов Запада основан на ложном представлении о России.
Президент России делает эти комментарии во время своего визита в Минск. В столице Белоруссии он участвует в саммите ЕАЭС.
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