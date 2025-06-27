В Челябинске парк Гагарина готов принять гостей на «Атомный выпускной — 2025». Как сообщает корреспондент URA.RU, для гостей организована шоу — программа. Главное внимание уделено безопасности мероприятия.
«На входе в парк установлены рамки металлоискателя. Полиция досматривает гостей. На самой территории дежурят экипажи МЧС и МВД, кинологи с собаками. Организаторы готовы к мероприятию», — передает корреспондент.
«Атомный выпускной» пройдет с 27 по 28 июня. Мероприятие является закрытым, на время проведения свободное посещение парка Гагарина будет ограничено. Что ждет гостей праздника — в материале URA.RU.
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