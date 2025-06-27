МАГАТЭ оценило уровень радиации в регионе Персидского залива после ирано-израильского конфликта

МАГАТЭ: уровень радиации в районе Персидского залива сейчас в пределах нормы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уровень радиации в районе Персидского залива остается в норме, заявили в агентстве
Уровень радиации в районе Персидского залива остается в норме, заявили в агентстве Фото:
новость из сюжета
Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана

Уровень радиации в регионе Персидского залива сохраняется в пределах установленных норм после завершения 12-дневного вооруженного противостояния, в ходе которого были повреждены ядерные объекты на территории Ирана. Об этом рассказали в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Уровень радиации в районе Персидского залива остается в пределах нормы после 12-дневного конфликта. В ходе которого серьезно пострадали несколько ядерных объектов в Иране», — говорится в сообщении агентства. Его цитирует РИА Новости.

МАГАТЭ сообщает, что опирается на информацию, которую регулярно получает через международную систему радиационного мониторинга. В агентстве отметили, что данная сеть способна обнаружить существенное радиоактивное загрязнение в случае серьезных нарушений в работе иранского ядерного реактора.

Израиль 13 июня начал операцию «Восстающий лев», нанося удары по ядерным объектам Ирана. В ответ Тегеран начал операцию «Правдивое обещание — 3» и атаковал военные цели в Израиле. 22 июня ВВС США атаковали три ядерных объекта Ирана, включая завод Фордо. Трамп заявил, что цели ударов — уничтожение иранских мощностей. 24 июня объявили о прекращении огня, при этом США утверждали, что ядерная программа Ирана уничтожена, тогда как иранский МИД говорил о серьезных повреждениях установок.

Ранее стало известно, что совет стражей конституции Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Такое решение там аргументировали необходимостью защиты национальных интересов и ответом на давление со стороны западных стран.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уровень радиации в регионе Персидского залива сохраняется в пределах установленных норм после завершения 12-дневного вооруженного противостояния, в ходе которого были повреждены ядерные объекты на территории Ирана. Об этом рассказали в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). «Уровень радиации в районе Персидского залива остается в пределах нормы после 12-дневного конфликта. В ходе которого серьезно пострадали несколько ядерных объектов в Иране», — говорится в сообщении агентства. Его цитирует РИА Новости. МАГАТЭ сообщает, что опирается на информацию, которую регулярно получает через международную систему радиационного мониторинга. В агентстве отметили, что данная сеть способна обнаружить существенное радиоактивное загрязнение в случае серьезных нарушений в работе иранского ядерного реактора. Израиль 13 июня начал операцию «Восстающий лев», нанося удары по ядерным объектам Ирана. В ответ Тегеран начал операцию «Правдивое обещание — 3» и атаковал военные цели в Израиле. 22 июня ВВС США атаковали три ядерных объекта Ирана, включая завод Фордо. Трамп заявил, что цели ударов — уничтожение иранских мощностей. 24 июня объявили о прекращении огня, при этом США утверждали, что ядерная программа Ирана уничтожена, тогда как иранский МИД говорил о серьезных повреждениях установок. Ранее стало известно, что совет стражей конституции Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Такое решение там аргументировали необходимостью защиты национальных интересов и ответом на давление со стороны западных стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...