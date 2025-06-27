МАГАТЭ оценило уровень радиации в регионе Персидского залива после ирано-израильского конфликта

Уровень радиации в регионе Персидского залива сохраняется в пределах установленных норм после завершения 12-дневного вооруженного противостояния, в ходе которого были повреждены ядерные объекты на территории Ирана. Об этом рассказали в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).
«Уровень радиации в районе Персидского залива остается в пределах нормы после 12-дневного конфликта. В ходе которого серьезно пострадали несколько ядерных объектов в Иране», — говорится в сообщении агентства. Его цитирует РИА Новости.
МАГАТЭ сообщает, что опирается на информацию, которую регулярно получает через международную систему радиационного мониторинга. В агентстве отметили, что данная сеть способна обнаружить существенное радиоактивное загрязнение в случае серьезных нарушений в работе иранского ядерного реактора.
Израиль 13 июня начал операцию «Восстающий лев», нанося удары по ядерным объектам Ирана. В ответ Тегеран начал операцию «Правдивое обещание — 3» и атаковал военные цели в Израиле. 22 июня ВВС США атаковали три ядерных объекта Ирана, включая завод Фордо. Трамп заявил, что цели ударов — уничтожение иранских мощностей. 24 июня объявили о прекращении огня, при этом США утверждали, что ядерная программа Ирана уничтожена, тогда как иранский МИД говорил о серьезных повреждениях установок.
Ранее стало известно, что совет стражей конституции Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Такое решение там аргументировали необходимостью защиты национальных интересов и ответом на давление со стороны западных стран.
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