Путин заявил о росте зарплат россиян

В 2024 году реальные зарплаты в России выросли на 9,7%, а с текущего — на 4%. Такие данные журналистам привел российский президент Владимир Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU.
«Уровень заработной платы увеличивается во всех странах ЕАЭС, и в России. В прошлом году он увеличился на 9,7%, а за первые четыре месяца, или пять месяцев текущего года прибавил 4% в реальном выражении», — сказал Путин в ходе беседы с журналистами по итогам заседания ЕАЭС.
Путин отметил, что рост зарплат фиксируется не только в России, но и во всех странах Евразийского экономического союза. «Это хороший пример того, как Россия борется за здоровую экономику и не снижает темпы развития даже при значительных оборонных расходах и высокой инфляции», — подчеркнул президент.
Ранее президент Владимир Путин отмечал, что темпы экономического роста в России и Беларуси превышают среднемировые показатели, чему способствуют снятие торговых барьеров, низкая безработица и увеличение инвестиций. По его словам, рост реальных зарплат является одним из ключевых индикаторов эффективности экономики страны.
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