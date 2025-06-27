В парке Маяковского в Екатеринбурге выстроились огромные очереди на концерт группы «СмешBand», которая исполняет музыку и песни из популярного мультфильма «Смешарики», передает корреспондент URA.RU. Она выступит на главной сцене в 22:00 в рамках «Ночи музыки».
Группа была создана в 2015 году, ее инициаторами стали композиторы мультсериала «Смешарики» Марина Ланда и Сергей Васильев. Музыкальное направление группы представляет собой синтез различных жанров: рок, джаз, фанк, этническая и поп-музыка.
В состав коллектива входят около 20 музыкантов из известных петербургских групп. Среди участников — Сергей Мардарь, актер Александринского театра, который озвучивает Совунью и Кар-Карыча, и Михаил Черняк, актер Молодежного театра на Фонтанке, озвучивающий Копатыча, Лосяша и Пина.
Фестиваль «Ночь музыки» проводится в Екатеринбурге ежегодно и собирает на своих площадках известных российских исполнителей и коллективы. В 2025 году, помимо группы «СмешBand», выступают такие артисты, как Сергей Бобунец, группы Bad Balance, «АК-47», а также Максим Свобода и Billy»s Band, а завершится мероприятие традиционной акцией «Светает» на рассвете.
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