Небензя рассказал о нереалистичных планах Украины

Небензя: позиция Украины о возвращении территорий к 1991 году - неприемлема
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Для России неприемлемо желание Украины вернуться к территориям 1991 года
Для России неприемлемо желание Украины вернуться к территориям 1991 года Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина на переговорах с Россией настаивает на возврате к ситуации 1991 года, однако такая позиция не имеет перспектив для достижения договоренностей. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«На данный момент их [Украина] позиция такова: вернуться к тому, что было в 1991 году, а это нереально. Далее они должны продемонстрировать — это прекращение мобилизации... Понимаете, это будет лакмусовой бумажкой серьезности их требований и их позиции», — сказал Небензя в интервью RT.

Дипломат также отметил, что прекращение мобилизации со стороны Украины могло бы стать признаком готовности к реальным переговорам. По его словам, требования Киева о возврате к прежним границам не соответствуют текущей ситуации и не учитывают изменений, произошедших за последние годы. Он подчеркнул, что Москва оценивает такие условия как неприемлемые для диалога.

Ранее Василий Небензя подчеркивал, что Россия не допустит повторения ситуации с Минскими соглашениями, когда, по мнению Москвы, договоренности использовались для усиления позиций Украины. Российская сторона настаивает на необходимости окончательного урегулирования конфликта и прекращения поставок вооружений Киеву, а также мобилизации на Украине.

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Украина на переговорах с Россией настаивает на возврате к ситуации 1991 года, однако такая позиция не имеет перспектив для достижения договоренностей. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. «На данный момент их [Украина] позиция такова: вернуться к тому, что было в 1991 году, а это нереально. Далее они должны продемонстрировать — это прекращение мобилизации... Понимаете, это будет лакмусовой бумажкой серьезности их требований и их позиции», — сказал Небензя в интервью RT. Дипломат также отметил, что прекращение мобилизации со стороны Украины могло бы стать признаком готовности к реальным переговорам. По его словам, требования Киева о возврате к прежним границам не соответствуют текущей ситуации и не учитывают изменений, произошедших за последние годы. Он подчеркнул, что Москва оценивает такие условия как неприемлемые для диалога. Ранее Василий Небензя подчеркивал, что Россия не допустит повторения ситуации с Минскими соглашениями, когда, по мнению Москвы, договоренности использовались для усиления позиций Украины. Российская сторона настаивает на необходимости окончательного урегулирования конфликта и прекращения поставок вооружений Киеву, а также мобилизации на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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