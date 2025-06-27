«Сухой закон» под Чеботину и Niletto вводить не стали: пермяки готовятся к молодежному празднику

В округах Пермского края запретят торговать алкоголем 28 июня
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В Прикамье за реализацию спиртного во время праздника предусмотрен штраф
В Прикамье за реализацию спиртного во время праздника предусмотрен штраф Фото:

В ряде муниципалитетов Пермского края в субботу, 28 июня, введут ограничения на продажу алкоголя из-за празднования Дня молодежи и Дня города. Эти сведения содержатся в постановлении правительства региона.

«В связи с празднованием Дня молодежи запрет на реализацию алкогольных напитков будет действовать на территории Бардымского, Куединского, Лысьвенского округов, а также в городах Добрянка, Полазна, Краснокамск, Кунгур, Нытва и Соликамск», — указано в документе на сайте ведомства. Кроме того, ограничения вводятся в Губахинском округе, ЗАТО «Звездный», Чермозе, Красновишерске, Осе, Очере и Суксуне, где 28 июня отмечают День города.

Власти напоминают, что нарушение запрета влечет за собой административную ответственность. Для должностных лиц предусмотрен штраф от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей. В Перми, несмотря на празднование Дня молодежи, подобных ограничений в субботу не будет.

URA.RU уже рассказывало, что ради масштабного праздника в краевой столице продлят работу общественного транспорта. В День молодежи часть центральных улиц Перми перекроют. А главным событием торжества станет концерт звезд российской эстрады. Перед пермяками выступят Ева Польна, Люся Чеботина и Niletto.

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В ряде муниципалитетов Пермского края в субботу, 28 июня, введут ограничения на продажу алкоголя из-за празднования Дня молодежи и Дня города. Эти сведения содержатся в постановлении правительства региона. «В связи с празднованием Дня молодежи запрет на реализацию алкогольных напитков будет действовать на территории Бардымского, Куединского, Лысьвенского округов, а также в городах Добрянка, Полазна, Краснокамск, Кунгур, Нытва и Соликамск», — указано в документе на сайте ведомства. Кроме того, ограничения вводятся в Губахинском округе, ЗАТО «Звездный», Чермозе, Красновишерске, Осе, Очере и Суксуне, где 28 июня отмечают День города. Власти напоминают, что нарушение запрета влечет за собой административную ответственность. Для должностных лиц предусмотрен штраф от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей. В Перми, несмотря на празднование Дня молодежи, подобных ограничений в субботу не будет. URA.RU уже рассказывало, что ради масштабного праздника в краевой столице продлят работу общественного транспорта. В День молодежи часть центральных улиц Перми перекроют. А главным событием торжества станет концерт звезд российской эстрады. Перед пермяками выступят Ева Польна, Люся Чеботина и Niletto.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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