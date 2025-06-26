26 июня 2025

Пермские власти рассказали, как будет работать общественный транспорт в День молодежи

Мэрия Перми: в День молодежи работу общественного транспорта продлят
© Служба новостей «URA.RU»
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Работу общественного транспорта в Перми продлят
Работу общественного транспорта в Перми продлят Фото:

После праздничных мероприятий в День молодежи пермяки смогут добраться до дома на общественном транспорте. Его работу продлят 27 и 28 июня, сообщается в telegram-канале администрации Перми.

«В Перми 28 и 29 июня будет продлена работа общественного транспорта, чтобы пермяки смогли добраться домой после концертов. Корректировки произойдут в связи с проведением праздничных мероприятий Всероссийского Дня молодежи, открытием фестиваля „Город встреч“ и Первенством России по триатлону», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение трамваев по маршрутам №4, 5 и 7, а также автобусов №1, 2, 3, 6, 10, 14, 15, 20, 32, 36, 42, 50, 51, 52, 53, 67, 72, 74, 77, 78 и 81 будет продлено с увеличением количества рейсов после 22:00. По маршруту №42 будут организованы дополнительные рейсы до остановки «Микрорайон Водники». Кроме того, после окончания концерта на эспланаде, от остановки «Улица Осинская» отправятся автобусы по маршрутам №№14, 50, 72 и 81. Также по кольцевому маршруту 23:08 от станции Пермь II и в 23:15 от станции Пермь I отправится электричка.

Ранее URA.RU рассказывало, что в связи с праздничными мероприятиями в Перми 27 и 28 июня будут перекрыты дороги в центре города. Движение транспорта ограничат на улицах Ленина, Екатерининской, Монастырской и Попова.

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После праздничных мероприятий в День молодежи пермяки смогут добраться до дома на общественном транспорте. Его работу продлят 27 и 28 июня, сообщается в telegram-канале администрации Перми. «В Перми 28 и 29 июня будет продлена работа общественного транспорта, чтобы пермяки смогли добраться домой после концертов. Корректировки произойдут в связи с проведением праздничных мероприятий Всероссийского Дня молодежи, открытием фестиваля „Город встреч“ и Первенством России по триатлону», — говорится в сообщении. Отмечается, что движение трамваев по маршрутам №4, 5 и 7, а также автобусов №1, 2, 3, 6, 10, 14, 15, 20, 32, 36, 42, 50, 51, 52, 53, 67, 72, 74, 77, 78 и 81 будет продлено с увеличением количества рейсов после 22:00. По маршруту №42 будут организованы дополнительные рейсы до остановки «Микрорайон Водники». Кроме того, после окончания концерта на эспланаде, от остановки «Улица Осинская» отправятся автобусы по маршрутам №№14, 50, 72 и 81. Также по кольцевому маршруту 23:08 от станции Пермь II и в 23:15 от станции Пермь I отправится электричка. Ранее URA.RU рассказывало, что в связи с праздничными мероприятиями в Перми 27 и 28 июня будут перекрыты дороги в центре города. Движение транспорта ограничат на улицах Ленина, Екатерининской, Монастырской и Попова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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