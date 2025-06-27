Во второй раз с 2019 года в Екатеринбурге прошел общегородской выпускной. И вновь под дождем, из-за чего пришли не все. Традиционно — в фан-зоне ЦПКиО в день проведения «Уральской ночи музыки». Побывал на нем и корреспондент URA.RU.
«Я искренне желаю, чтобы вы успешно поступили в вузы. Очень хочется, чтобы вузы были нашей Свердловской области. И вдвойне хочется, чтобы, конечно же, отучившись, вы связали свою жизнь и работу, и будущее исключительно со Свердловской областью, с городом Екатеринбургом и со всеми нашими городами», — поприветствовал выпускников 11 классов врио губернатора Денис Паслер, вручив дипломы и подарки шести подросткам, которые набрали 200 баллов на ЕГЭ — суммарно за два предмета.
В 2024 году приветствия от главы города и области звучали с экранов. Мэр Алексей Орлов в день проведения общегородского выпускного тогда был в Москве. В этом году юных екатеринбуржцев удалось поздравить лично.
«Более 20 вузов Екатеринбурга ждут вас. Вас ждут высокотехнологичные предприятия, инновационные предприятия. А мы будем делать все, чтобы вы смогли реализовать себя в родном городе. У нас самая лучшая молодежь», — подчеркнул Орлов, отметив, что в 2025 году больше тысячи выпускников претендует на медали «За особые успехи в обучении».
Для выпускников выступили солисты «Урал Опера Балет», Уральский академический русский народный хор, участник шоу «Голос. Дети-8» Егор Свиридов, но ребята, как и их родители, ждали автора хита «Ягода малинка» Хабиба. Он вышел, задержавшись на 15 минут, но с подарками (была разыграна бандана с автографом) и зажигательными танцами. Артист исполнил свой легендарный хит трижды за вечер, а также спел песни «Ой, какая ты», «Грустинка», «Дискотанцы», «Открытка» и специально для родителей ребят — песню группы «Иванушки International» «Тополиный пух». Кавер был сделан в рамках проекта на «Муз-ТВ» «Битва поколений». После Хабиба в фан-зоне парка имени Маяковского началась «Уральская ночь музыки».
С 2019 года общегородской выпускной не проводили из-за COVID-19. Традицию возобновили в 2024 году. Тогда в парке Маяковского выступили победители шоу «Танцы на ТНТ» — объединение DS Crew из Перми. А также авторы хита «Пчеловод» группа RASA. Общегородской выпускной вел ведущий шоу «Орел и решка» Антон Зайцев. На первый за пять лет общегородской выпускной в Екатеринбурге пришло чуть менее трех тысяч человек — в пять раз меньше, чем ожидали. Предположительно, на посещаемость шоу «ВыпускникON» в парке Маяковского повлияла погода: с самого начала шел дождь.
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