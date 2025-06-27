Группа из мирового топа провела премьеру в Екатеринбурге. Видео

Группа AY YOLA презентовала новый трек на «Ночи музыки» в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Публика впервые услышала новый трек Ay Yola
Публика впервые услышала новый трек Ay Yola Фото:
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Ural Music Night

Башкирская группа Ay Yola представила екатеринбуржцам новый трек, который нигде еще не звучал. Премьера состоялась на фестивале «Ночь музыки», передает корреспондент URA.RU из фан-зоны парка Маяковского. 

«AY YOLA исполняет песню, которую еще никогда нигде не презентовали», — передает корреспондент.  Также группа анонсировала новый альбом.

«Ночь музыки» проходит 27 июня. Все подробности мероприятия — в онлайн-трансляции URA.RU

Фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге традиционно привлекает гостей со всей России и входит в топ-5 самых популярных музыкальных событий страны. В этом году мероприятие проходит 27 июня, среди хедлайнеров — башкирская группа Ay Yola, которая представила новый трек, а также исполнители из разных регионов. Фестиваль вызывает интерес у жителей Москвы, Челябинска, Санкт-Петербурга, Тюмени, Югры, а также гостей из Татарстана, Башкирии и других регионов.

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Башкирская группа Ay Yola представила екатеринбуржцам новый трек, который нигде еще не звучал. Премьера состоялась на фестивале «Ночь музыки», передает корреспондент URA.RU из фан-зоны парка Маяковского.  «AY YOLA исполняет песню, которую еще никогда нигде не презентовали», — передает корреспондент.  Также группа анонсировала новый альбом. «Ночь музыки» проходит 27 июня. Все подробности мероприятия — в онлайн-трансляции URA.RU.  Фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге традиционно привлекает гостей со всей России и входит в топ-5 самых популярных музыкальных событий страны. В этом году мероприятие проходит 27 июня, среди хедлайнеров — башкирская группа Ay Yola, которая представила новый трек, а также исполнители из разных регионов. Фестиваль вызывает интерес у жителей Москвы, Челябинска, Санкт-Петербурга, Тюмени, Югры, а также гостей из Татарстана, Башкирии и других регионов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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