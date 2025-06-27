27 июня 2025

Задержанный армянский архиепископ передумал выдвигаться на пост премьера

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Архиепископ ААЦ попросил исключить его из списка кандидатов
Архиепископ ААЦ попросил исключить его из списка кандидатов Фото:
новость из сюжета
К главе Ширакской епархии Армянской апостольской церкви пришли с обысками

Архиепископ Армянской Апостольской церкви Микаель Аджапахян, находящийся под арестом в Армении, отказался от выдвижения своей кандидатуры на пост премьер-министра страны. Об этом сообщил его адвокат Ара Зограбян, опубликовав соответствующее заявление архиепископа.

В своем обращении Микаель Аджапахян подчеркнул, что не желает видеть свое имя среди кандидатов на должность главы правительства. «Я полностью удовлетворен своим служением в качестве духовного лица, поэтому прошу не использовать мое имя в списке кандидатов на пост премьер-министра», — приводит слова архиепископа его адвокат.

Ранее оппозиционная фракция парламента «Армения» выразила готовность выдвинуть архиепископа Микаэла Аджапахяна на пост премьер-министра с целью инициирования процедуры импичмента действующего главы правительства Никола Пашиняна. Об этом сообщила депутат данной фракции Агнесса Хамоян.

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Архиепископ Армянской Апостольской церкви Микаель Аджапахян, находящийся под арестом в Армении, отказался от выдвижения своей кандидатуры на пост премьер-министра страны. Об этом сообщил его адвокат Ара Зограбян, опубликовав соответствующее заявление архиепископа. В своем обращении Микаель Аджапахян подчеркнул, что не желает видеть свое имя среди кандидатов на должность главы правительства. «Я полностью удовлетворен своим служением в качестве духовного лица, поэтому прошу не использовать мое имя в списке кандидатов на пост премьер-министра», — приводит слова архиепископа его адвокат. Ранее оппозиционная фракция парламента «Армения» выразила готовность выдвинуть архиепископа Микаэла Аджапахяна на пост премьер-министра с целью инициирования процедуры импичмента действующего главы правительства Никола Пашиняна. Об этом сообщила депутат данной фракции Агнесса Хамоян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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