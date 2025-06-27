27 июня 2025
26 июня 2025

На мосту Сургута на неделю раньше сняли ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожники смогли выполнить все работы на неделю раньше
Дорожники смогли выполнить все работы на неделю раньше Фото:

В Сургуте завершили обследование моста имени Солохина через реку Обь, поэтому все ограничения движения сняты. По плану, это должно было произойти только 6 июля, однако работы смоли закончить досрочно, сообщили в управлении автодорог Югры.

«Работы по обследованию моста через реку Обь в районе города Сургута имени Валентина Федоровича Солохина завершены досрочно. Движение транспорта по автодороге Нефтеюганск — Сургут восстановлено полностью», — написано в telegram-канале ведомства.

Вместе с тем дорожники просят соблюдать ПДД. Также стоит быть бдительными во время дорожного движения.

Из-за обследования моста через Обь в Сургуте полностью перекрывали дорожное движение ночью. Ограничения длились с 01:00 до 04:00.

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В Сургуте завершили обследование моста имени Солохина через реку Обь, поэтому все ограничения движения сняты. По плану, это должно было произойти только 6 июля, однако работы смоли закончить досрочно, сообщили в управлении автодорог Югры. «Работы по обследованию моста через реку Обь в районе города Сургута имени Валентина Федоровича Солохина завершены досрочно. Движение транспорта по автодороге Нефтеюганск — Сургут восстановлено полностью», — написано в telegram-канале ведомства. Вместе с тем дорожники просят соблюдать ПДД. Также стоит быть бдительными во время дорожного движения. Из-за обследования моста через Обь в Сургуте полностью перекрывали дорожное движение ночью. Ограничения длились с 01:00 до 04:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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