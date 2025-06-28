Mash: в Хабаровском крае мужчина несколько лет насиловал и грабил девушек

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Главаря банды приговорили к 18 годам лишения свободы
Главаря банды приговорили к 18 годам лишения свободы Фото:

В Хабаровском крае 33-летний житель села Ильинка на протяжении нескольких лет совершал изнасилования и ограбления в отношении девушек. Об этом сообщил telegram-канал Amur Mash. 

«Свою добычу 33-летний житель Ильинки находил на сайтах знакомств или встречал на улице. <...> Сценарий был один: выезд в безлюдное место, якобы поиск закладки и в финале — случайное появление пяти сообщников», — написал telegram-канал. Там уточнили, что с августа 2023 года по май прошлого года от действий преступной группы пострадали 13 человек — 11 девушек и двое молодых мужчин.

Банда, используя нож, биту и муляж гранаты, запугивала жертв, вымогала деньги, похищала людей и заставляла некоторых оформлять кредиты. Общий ущерб превысил 800 тысяч рублей. Суд приговорил главаря к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Схожий случай ранее произошел в Приуральском районе ЯНАО, где суд вынес приговор по делу о вымогательстве, совершенном группой лиц. Тогда мужчина и его несовершеннолетняя знакомая под угрозой раскрытия компрометирующей информации потребовали у односельчанина 50 тысяч рублей.

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В Хабаровском крае 33-летний житель села Ильинка на протяжении нескольких лет совершал изнасилования и ограбления в отношении девушек. Об этом сообщил telegram-канал Amur Mash.  «Свою добычу 33-летний житель Ильинки находил на сайтах знакомств или встречал на улице. <...> Сценарий был один: выезд в безлюдное место, якобы поиск закладки и в финале — случайное появление пяти сообщников», — написал telegram-канал. Там уточнили, что с августа 2023 года по май прошлого года от действий преступной группы пострадали 13 человек — 11 девушек и двое молодых мужчин. Банда, используя нож, биту и муляж гранаты, запугивала жертв, вымогала деньги, похищала людей и заставляла некоторых оформлять кредиты. Общий ущерб превысил 800 тысяч рублей. Суд приговорил главаря к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Схожий случай ранее произошел в Приуральском районе ЯНАО, где суд вынес приговор по делу о вымогательстве, совершенном группой лиц. Тогда мужчина и его несовершеннолетняя знакомая под угрозой раскрытия компрометирующей информации потребовали у односельчанина 50 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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