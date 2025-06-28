Mash: в Хабаровском крае мужчина несколько лет насиловал и грабил девушек

В Хабаровском крае 33-летний житель села Ильинка на протяжении нескольких лет совершал изнасилования и ограбления в отношении девушек. Об этом сообщил telegram-канал Amur Mash.
«Свою добычу 33-летний житель Ильинки находил на сайтах знакомств или встречал на улице. <...> Сценарий был один: выезд в безлюдное место, якобы поиск закладки и в финале — случайное появление пяти сообщников», — написал telegram-канал. Там уточнили, что с августа 2023 года по май прошлого года от действий преступной группы пострадали 13 человек — 11 девушек и двое молодых мужчин.
Банда, используя нож, биту и муляж гранаты, запугивала жертв, вымогала деньги, похищала людей и заставляла некоторых оформлять кредиты. Общий ущерб превысил 800 тысяч рублей. Суд приговорил главаря к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Схожий случай ранее произошел в Приуральском районе ЯНАО, где суд вынес приговор по делу о вымогательстве, совершенном группой лиц. Тогда мужчина и его несовершеннолетняя знакомая под угрозой раскрытия компрометирующей информации потребовали у односельчанина 50 тысяч рублей.
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