В Совете Федерации рассказали о «глупости года»

Пушков: слова датского генерала о российской угрозе в Гренландии - глупость года
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Пушков отметил, что лидерство по глупым высказываниям принадлежало Макрону
Пушков отметил, что лидерство по глупым высказываниям принадлежало Макрону Фото:

Заявления главы Арктического командования Дании Серена Андерсена о предполагаемой угрозе со стороны России в Гренландии можно считать одним из самых нелепых высказываний текущего года. Об этом сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

«В Дании решили вступить в конкуренцию за Глупость года. <...> Глава Арктического командования Дании Андерсен <...> опасается появления русских... в Гренландии», — написал сенатор в своем telegram-канале.

Пушков с иронией подчеркнул, что до недавнего времени лидерство в подобных заявлениях принадлежало президенту Франции Эммануэлю Макрону, говорившему о якобы «русских у ворот Парижа». В то же время сенатор саркастически отметил, что датского генерала не тревожат высказывания президента США Дональда Трампа о возможной аннексии острова, исходя из его стратегической значимости.

Ранее стало известно, что ЦРУ приступило к сбору информации о положении в Гренландии после высказываний Трампа о возможном присоединении острова к США. Ведомству было поручено изучить настроения местных жителей по вопросу независимости и возможной ресурсной сделки между США и Данией, передает «Национальная служба новостей».

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Заявления главы Арктического командования Дании Серена Андерсена о предполагаемой угрозе со стороны России в Гренландии можно считать одним из самых нелепых высказываний текущего года. Об этом сообщил российский сенатор Алексей Пушков. «В Дании решили вступить в конкуренцию за Глупость года. <...> Глава Арктического командования Дании Андерсен <...> опасается появления русских... в Гренландии», — написал сенатор в своем telegram-канале. Пушков с иронией подчеркнул, что до недавнего времени лидерство в подобных заявлениях принадлежало президенту Франции Эммануэлю Макрону, говорившему о якобы «русских у ворот Парижа». В то же время сенатор саркастически отметил, что датского генерала не тревожат высказывания президента США Дональда Трампа о возможной аннексии острова, исходя из его стратегической значимости. Ранее стало известно, что ЦРУ приступило к сбору информации о положении в Гренландии после высказываний Трампа о возможном присоединении острова к США. Ведомству было поручено изучить настроения местных жителей по вопросу независимости и возможной ресурсной сделки между США и Данией, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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