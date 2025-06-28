Российским майнерам предложили переехать

Депутат Шульгинов: майнинг в РФ должен перемещаться в энергоизбыточные регионы
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Шульгинов отметил, что майнеров нужно отправлять в регионы со сниженным энергопотреблением
Шульгинов отметил, что майнеров нужно отправлять в регионы со сниженным энергопотреблением Фото:

В России майнинг должен размещаться в регионах с профицитом электроэнергии и пониженным уровнем ее потребления. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов.

«Создавать условия, чтобы [майнеры] уходили в энергоизбыточные регионы. Сегодня разговаривали по томской энергосистеме, где есть снижение потребления, там, где есть нефтедобыча. Нужно создавать условия, чтобы майнеры именно туда уходили», — рассказал депутат ТАСС. Он отметил, что такой подход необходим для предотвращения негативных последствий снижения потребления.

Шульгинов привел в пример Хакасию, Бурятию и Забайкальский край, где решение о запрете майнинга на весь год пока не принято. По его словам, в этих регионах майнинг не дал ожидаемых налогов и рабочих мест, а в перспективе возможны рост аварийности в сетях и ограничения на подключение новых потребителей. Председатель комитета также добавил, что важно учитывать не только нехватку генерации, но и сетевых мощностей, которые сдерживают подключение новых объектов, включая социальные.

С 2024 года майнинг в России был легализован, при этом для майнеров с небольшим потреблением электроэнергии разрешили работать без регистрации в специальном реестре. В ряде регионов, таких как Хакасия и Тюменская область, стоимость электроэнергии для майнинга остается одной из самых низких в стране, что делает их привлекательными для добычи криптовалют, однако это вызывает опасения из-за роста нагрузки на энергосистему.

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В России майнинг должен размещаться в регионах с профицитом электроэнергии и пониженным уровнем ее потребления. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов. «Создавать условия, чтобы [майнеры] уходили в энергоизбыточные регионы. Сегодня разговаривали по томской энергосистеме, где есть снижение потребления, там, где есть нефтедобыча. Нужно создавать условия, чтобы майнеры именно туда уходили», — рассказал депутат ТАСС. Он отметил, что такой подход необходим для предотвращения негативных последствий снижения потребления. Шульгинов привел в пример Хакасию, Бурятию и Забайкальский край, где решение о запрете майнинга на весь год пока не принято. По его словам, в этих регионах майнинг не дал ожидаемых налогов и рабочих мест, а в перспективе возможны рост аварийности в сетях и ограничения на подключение новых потребителей. Председатель комитета также добавил, что важно учитывать не только нехватку генерации, но и сетевых мощностей, которые сдерживают подключение новых объектов, включая социальные. С 2024 года майнинг в России был легализован, при этом для майнеров с небольшим потреблением электроэнергии разрешили работать без регистрации в специальном реестре. В ряде регионов, таких как Хакасия и Тюменская область, стоимость электроэнергии для майнинга остается одной из самых низких в стране, что делает их привлекательными для добычи криптовалют, однако это вызывает опасения из-за роста нагрузки на энергосистему.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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