В Израиле сообщили о запуске ракеты из Йемена

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Сирены звучат в ряде регионов Израиля
Сирены звучат в ряде регионов Израиля Фото:
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) информирует, что системы противовоздушной обороны задействованы для перехвата ракеты, выпущенной с территории Йемена. В связи с этим в нескольких районах страны были включены сирены воздушной тревоги.

«ЦАХАЛ зафиксировал пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Армии обороны Израиля. Там отметили, что система оповещения сработала в нескольких регионах государства. 

Ранее ряд СМИ писал о том, что после объявления перемирия с Ираном, в Израиль постепенно начала возвращаться прежняя жизнь — возобновили работу аэропорты, общественный транспорт, магазины и биржа, а школьники приступают к очному обучению. Однако среди населения сохраняется тревога из-за возможной новой эскалации.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) информирует, что системы противовоздушной обороны задействованы для перехвата ракеты, выпущенной с территории Йемена. В связи с этим в нескольких районах страны были включены сирены воздушной тревоги. «ЦАХАЛ зафиксировал пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Армии обороны Израиля. Там отметили, что система оповещения сработала в нескольких регионах государства.  Ранее ряд СМИ писал о том, что после объявления перемирия с Ираном, в Израиль постепенно начала возвращаться прежняя жизнь — возобновили работу аэропорты, общественный транспорт, магазины и биржа, а школьники приступают к очному обучению. Однако среди населения сохраняется тревога из-за возможной новой эскалации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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