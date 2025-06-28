Подросткам разрешат вступать в политические партии

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Законопроект о снижении возраста вступления в политическую партию будет внесен в Госдуму
Законопроект о снижении возраста вступления в политическую партию будет внесен в Госдуму Фото:

В Государственную Думу планируется внести межфракционный законопроект, предусматривающий снижение минимального возраста для вступления в политические партии с 18 до 16 лет. Соответствующий текст документа имеется в распоряжении ТАСС.

Данный законопроект предусматривает внесение изменений в федеральный закон «О политических партиях». Согласно пояснительной записке, инициатива направлена на уменьшение возрастного порога для вступления в политические партии до 16 лет. Основная цель — расширить участие молодежи в общественно-политической жизни и сформировать у подростков активную жизненную позицию. 

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что административная и уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, а за особо тяжкие преступления — с 14 лет. Кроме того, трудовые договоры в некоторых случаях могут заключаться с гражданами, достигшими 16-летнего возраста, что также подчеркивается в пояснительной записке.

Авторы инициативы считают, что принятие законопроекта позволит привлечь большее количество молодых людей к участию в общественно-политических процессах и решению важных для общества и государства вопросов. Это, по их мнению, будет способствовать дальнейшему развитию партийно-политической системы страны.

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В Государственную Думу планируется внести межфракционный законопроект, предусматривающий снижение минимального возраста для вступления в политические партии с 18 до 16 лет. Соответствующий текст документа имеется в распоряжении ТАСС. Данный законопроект предусматривает внесение изменений в федеральный закон «О политических партиях». Согласно пояснительной записке, инициатива направлена на уменьшение возрастного порога для вступления в политические партии до 16 лет. Основная цель — расширить участие молодежи в общественно-политической жизни и сформировать у подростков активную жизненную позицию.  Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что административная и уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, а за особо тяжкие преступления — с 14 лет. Кроме того, трудовые договоры в некоторых случаях могут заключаться с гражданами, достигшими 16-летнего возраста, что также подчеркивается в пояснительной записке. Авторы инициативы считают, что принятие законопроекта позволит привлечь большее количество молодых людей к участию в общественно-политических процессах и решению важных для общества и государства вопросов. Это, по их мнению, будет способствовать дальнейшему развитию партийно-политической системы страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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