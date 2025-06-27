«Атомный выпускной» в Челябинске собрал почти 7,5 тысячи человек

Почти семь с половиной тысяч подростков пришли на «Атомный выпускной», который проходил в ночь с 27 на 28 июня в Челябинске. Об этом рассказали организаторы.
«В этом году посетили „Атомный выпускной“ 39 муниципалитетов. В парке было 7 349 учеников», — рассказали URA.RU в Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области.
Мероприятие проходило в парке имени Гагарина. Празднование стартовало в 23 часа и длилось всю ночь.
С завершением учебы в школе выпускников региона поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Для ребят приготовили подвижные игры, зону отдыха с горячими напитками, площадки виртуальной реальности. Главными гостями мероприятия стали музыкальный дуэт Nansi&Sidorov и исполнитель Коста Лакоста.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!