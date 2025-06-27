27 июня 2025

«Атомный выпускной» в Челябинске собрал почти 7,5 тысячи человек

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«Атомный выпускной» посетили ребята, которые в 2025 году завершают учебу в школе
«Атомный выпускной» посетили ребята, которые в 2025 году завершают учебу в школе Фото:

Почти семь с половиной тысяч подростков пришли на «Атомный выпускной», который проходил в ночь с 27 на 28 июня в Челябинске. Об этом рассказали организаторы.

«В этом году посетили „Атомный выпускной“ 39 муниципалитетов. В парке было 7 349 учеников», — рассказали URA.RU в Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области.

Мероприятие проходило в парке имени Гагарина. Празднование стартовало в 23 часа и длилось всю ночь.

С завершением учебы в школе выпускников региона поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Для ребят приготовили подвижные игры, зону отдыха с горячими напитками, площадки виртуальной реальности. Главными гостями мероприятия стали музыкальный дуэт Nansi&Sidorov и исполнитель Коста Лакоста.

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Почти семь с половиной тысяч подростков пришли на «Атомный выпускной», который проходил в ночь с 27 на 28 июня в Челябинске. Об этом рассказали организаторы. «В этом году посетили „Атомный выпускной“ 39 муниципалитетов. В парке было 7 349 учеников», — рассказали URA.RU в Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области. Мероприятие проходило в парке имени Гагарина. Празднование стартовало в 23 часа и длилось всю ночь. С завершением учебы в школе выпускников региона поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Для ребят приготовили подвижные игры, зону отдыха с горячими напитками, площадки виртуальной реальности. Главными гостями мероприятия стали музыкальный дуэт Nansi&Sidorov и исполнитель Коста Лакоста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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