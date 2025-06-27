Скоро начнется: Челябинск готовится встретить «Атомный выпускной». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выпускники региона готовы встретить окончание школы в парке Гагарина
Выпускники региона готовы встретить окончание школы в парке Гагарина Фото:

В Челябинске вечером 27 июня стартует «Атомный выпускной» для школьников. Празднование начнется в 23 часа в парке имени Гагарина. Как передает с места событий корреспондент URA.RU, для участников подготовили игровые и развлекательные площадки, мастер-классы, а также большую концертную программу.

В настоящий момент на территории парка организованы подвижные игры, зона отдыха с горячими напитками, площадки виртуальной реальности. Кроме того, участники могут принять участие в мастер-классе от заповедника «Аркаим», сделать памятные фотографии в специально оборудованных фотозонах. Основная программа начнется в 23 часа. В Челябинск съехались выпускники из Аргаяша, Аши, Варны, Еманжелинска, Верхнего Уфалея и других муниципалитетов.

На сцене перед гостями уже выступают кавер-группы, коллективы репетируют творческие номера. Ожидается визит губернатора Челябинской области Алексея Текслера. По данным организаторов, он примет участие в торжественной части мероприятия.

Как сообщало URA.RU ранее, на входе в парк установлены рамки металлоискателя. Полиция досматривает гостей. На самой территории дежурят экипажи МЧС и МВД, кинологи с собаками. 

Мероприятие, которое проводится для выпускников по инициативе губернатора Алексея Текслера с 2023 года, в текущем году проходит с 27 по 28 июня. Оно является закрытым. На время проведения свободное посещение парка Гагарина будет ограничено.

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В Челябинске вечером 27 июня стартует «Атомный выпускной» для школьников. Празднование начнется в 23 часа в парке имени Гагарина. Как передает с места событий корреспондент URA.RU, для участников подготовили игровые и развлекательные площадки, мастер-классы, а также большую концертную программу. В настоящий момент на территории парка организованы подвижные игры, зона отдыха с горячими напитками, площадки виртуальной реальности. Кроме того, участники могут принять участие в мастер-классе от заповедника «Аркаим», сделать памятные фотографии в специально оборудованных фотозонах. Основная программа начнется в 23 часа. В Челябинск съехались выпускники из Аргаяша, Аши, Варны, Еманжелинска, Верхнего Уфалея и других муниципалитетов. На сцене перед гостями уже выступают кавер-группы, коллективы репетируют творческие номера. Ожидается визит губернатора Челябинской области Алексея Текслера. По данным организаторов, он примет участие в торжественной части мероприятия. Как сообщало URA.RU ранее, на входе в парк установлены рамки металлоискателя. Полиция досматривает гостей. На самой территории дежурят экипажи МЧС и МВД, кинологи с собаками.  Мероприятие, которое проводится для выпускников по инициативе губернатора Алексея Текслера с 2023 года, в текущем году проходит с 27 по 28 июня. Оно является закрытым. На время проведения свободное посещение парка Гагарина будет ограничено.
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