В Челябинске вечером 27 июня стартует «Атомный выпускной» для школьников. Празднование начнется в 23 часа в парке имени Гагарина. Как передает с места событий корреспондент URA.RU, для участников подготовили игровые и развлекательные площадки, мастер-классы, а также большую концертную программу.
В настоящий момент на территории парка организованы подвижные игры, зона отдыха с горячими напитками, площадки виртуальной реальности. Кроме того, участники могут принять участие в мастер-классе от заповедника «Аркаим», сделать памятные фотографии в специально оборудованных фотозонах. Основная программа начнется в 23 часа. В Челябинск съехались выпускники из Аргаяша, Аши, Варны, Еманжелинска, Верхнего Уфалея и других муниципалитетов.
На сцене перед гостями уже выступают кавер-группы, коллективы репетируют творческие номера. Ожидается визит губернатора Челябинской области Алексея Текслера. По данным организаторов, он примет участие в торжественной части мероприятия.
Как сообщало URA.RU ранее, на входе в парк установлены рамки металлоискателя. Полиция досматривает гостей. На самой территории дежурят экипажи МЧС и МВД, кинологи с собаками.
Мероприятие, которое проводится для выпускников по инициативе губернатора Алексея Текслера с 2023 года, в текущем году проходит с 27 по 28 июня. Оно является закрытым. На время проведения свободное посещение парка Гагарина будет ограничено.
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