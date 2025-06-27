Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил молодежь региона с окончанием школы на торжественном мероприятии «Атомный выпускной». Оно стартовало в 23 часа 27 июня в парке имени Гагарина. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Вы прошли большой путь — целых 11 лет! Были и трудности, и победы, и непростые экзамены. Сегодня можно выдохнуть, можно хорошо провести время, чего я вам желаю. Областной выпускной называется атомным, потому что наш регион является центром атомной отрасли. В этом году не только юбилей Великой Победы — 80 лет, но и юбилей атомной отрасли. И как мирный атом приносит много пользы людям, так и ваша задача — наполнить своей энергией все пространство, двигаться вперед, приносить пользу обществу», — подчеркнул в своей приветственной речи Алексей Текслер.
Глава региона подчеркнул, что выпускникам нужно получить профессию и дальше двигаться вперед на благо Челябинской области и России. Алексей Текслер вручил награды лучшим выпускникам из различных муниципалитетов, которые показали наилучшие результаты по итоговым экзаменам.
Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинск съехались выпускники из Аргаяша, Аши, Варны, Еманжелинска, Верхнего Уфалея, Златоуста и других территорий. Для участников подготовили игровые и развлекательные площадки, мастер-классы, а также большую концертную программу. Мероприятие, которое проводится для выпускников по инициативе губернатора Алексея Текслера с 2023 года, в текущем году проходит с 27 по 28 июня.
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