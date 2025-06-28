Shot: во Владивостоке на рыбопромысловом судне произошел взрыв

Во Владивостоке произошел взрыв на судне, занимающемся промыслом рыбы. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Взрыв на рыбопромысловом судне произошёл во Владивостоке. Пострадали три члена экипажа», — написал telegram-канал. Там добавили, что в настоящее время все трое моряков находятся в больнице. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нарушения требований пожарной безопасности.
Инцидент произошел на пришвартованном в порту судне. Ночью один из моряков почувствовал слабый запах газа, но не придал этому значения и отправился ночевать в автомобиль у пирса. Около шести утра экипаж поднялся на борт, после чего произошел взрыв. Один моряк, спасаясь от огня, прыгнул в море и получил ожоги 50% тела. Остальные члены экипажа также пострадали, получив серьезные ожоги головы и туловища.
Подобные инциденты с российскими рыболовецкими судами происходили и ранее. Так, в июне 2025 года в Японском море на шхуне «Айсберг» произошел пожар. Экипажу пришлось эвакуироваться на спасательные плоты, передает «360.ru».
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