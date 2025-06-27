Челябинский губернатор Текслер пожелал молодежи не бояться ошибок

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к жителям региона с поздравлением по случаю Дня молодежи. Видеообращение он опубликовал в своем telegram-канале.
«Друзья, с Днем молодежи! Молодость — лучшее время, чтобы пробовать свои силы. Конечно, важно учиться, набирать знания, опыт, авторитет, не бояться ошибок, не стоять на месте. Именно вы пишете историю Челябинской области прямо сейчас — ваши решения и поступки создают будущее региона и страны. Все в ваших руках», — отметил глава региона.
Губернатор посоветовал выбирать профессию по душе и заниматься творчеством. Также он пожелал спортивных побед, смелых идей и реализации желаний. Алексей Текслер добавил, что гордится молодежью региона, отметив, что будущее Южного Урала в надежных руках.
Накануне Дня молодежи Алексей Текслер поздравил выпускников региона на областном мероприятии «Атомный выпускной», которое проводится с 2023 года по его инициативе. В этом году праздник прошел в ночь с 27 на 28 июня в парке имени Гагарина и собрал школьников из разных городов области. Губернатор подчеркнул важность получения профессии и призвал молодых людей применять свои знания на благо Челябинской области и России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!