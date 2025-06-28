Следствие запросит арест последователя блогера Лесли

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Следователи намерены ходатайствовать об аресте последователя блогера Лесли
Следователи намерены ходатайствовать об аресте последователя блогера Лесли Фото:

Следственный комитет России намерен обратиться в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об аресте последователя блогера Александра Кириллова (Алекс Лесли). Об этом сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК РФ по Москве.

«Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Тверским районным судом Москвы об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили ТАСС в ГСУ СК. В ведомстве уточнили, что с обвиняемым уже проведены необходимые следственные действия и ему официально предъявлено обвинение.

По данным следствия, причастность обвиняемого к совершению преступления подтверждается показаниями потерпевшей, а также свидетелей. Дополнительно представлены протокол осмотра предметов и другие материалы уголовного дела, которые, по мнению следователей, доказывают вину подозреваемого. Имя обвиняемого и подробности дела в интересах следствия не раскрываются.

Ранее возле торгового центра «Охотный ряд» несколько молодых людей вели себя агрессивно, оскорбляли девушку нецензурной бранью и настойчиво к ней приставали. Один схватил потерпевшую за ягодицы. Парней задержали на месте.

Стало известно, что они являются последователями блогера и тренера по «соблазнению» Алекса Лесли (Александра Кириллова). В отношении самого Алекса Лесли возбуждено уголовное дело по статье, связанной со склонением к совершению изнасилования.

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Следственный комитет России намерен обратиться в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об аресте последователя блогера Александра Кириллова (Алекс Лесли). Об этом сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК РФ по Москве. «Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Тверским районным судом Москвы об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили ТАСС в ГСУ СК. В ведомстве уточнили, что с обвиняемым уже проведены необходимые следственные действия и ему официально предъявлено обвинение. По данным следствия, причастность обвиняемого к совершению преступления подтверждается показаниями потерпевшей, а также свидетелей. Дополнительно представлены протокол осмотра предметов и другие материалы уголовного дела, которые, по мнению следователей, доказывают вину подозреваемого. Имя обвиняемого и подробности дела в интересах следствия не раскрываются. Ранее возле торгового центра «Охотный ряд» несколько молодых людей вели себя агрессивно, оскорбляли девушку нецензурной бранью и настойчиво к ней приставали. Один схватил потерпевшую за ягодицы. Парней задержали на месте. Стало известно, что они являются последователями блогера и тренера по «соблазнению» Алекса Лесли (Александра Кириллова). В отношении самого Алекса Лесли возбуждено уголовное дело по статье, связанной со склонением к совершению изнасилования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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