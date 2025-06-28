Следствие запросит арест последователя блогера Лесли

Следственный комитет России намерен обратиться в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об аресте последователя блогера Александра Кириллова (Алекс Лесли). Об этом сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК РФ по Москве.
«Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Тверским районным судом Москвы об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили ТАСС в ГСУ СК. В ведомстве уточнили, что с обвиняемым уже проведены необходимые следственные действия и ему официально предъявлено обвинение.
По данным следствия, причастность обвиняемого к совершению преступления подтверждается показаниями потерпевшей, а также свидетелей. Дополнительно представлены протокол осмотра предметов и другие материалы уголовного дела, которые, по мнению следователей, доказывают вину подозреваемого. Имя обвиняемого и подробности дела в интересах следствия не раскрываются.
Ранее возле торгового центра «Охотный ряд» несколько молодых людей вели себя агрессивно, оскорбляли девушку нецензурной бранью и настойчиво к ней приставали. Один схватил потерпевшую за ягодицы. Парней задержали на месте.
Стало известно, что они являются последователями блогера и тренера по «соблазнению» Алекса Лесли (Александра Кириллова). В отношении самого Алекса Лесли возбуждено уголовное дело по статье, связанной со склонением к совершению изнасилования.
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