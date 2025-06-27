В честь Дня молодежи на Площади Революции в Челябинске начался фестиваль «МОЛФЕСТ». В рамках события проходят лектории, кубок КВН и мастер-классы. Гостей приветствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
«Губернатор Челябинской области вручил паспорта участникам Движения Первых. Он наградил участников Всемирного Фестиваля молодежи медалями за особый вклад в фестиваль», — сообщило Министерство молодежи региона.
«МОЛФЕСТ» открылся в полдень. Для посетителей работает образовательная и спортивная площадки, территория для выражения творческих способностей, выставка спортивных автомобилей, граффити-фестиваль. Действуют локации, где можно проверить свое здоровье, познакомиться с благотворительными и патриотическими движениями, работой различных ведомств, пообщаться с животными.
Гости мероприятия знакомятся с предложениями партнеров, принимают участие в мастер-классах и конкурсах, черпают вдохновение из выступлений на сцене и наслаждаются атмосферой события. Двадцать молодых предпринимателей продемонстриовали свою продукцию. В ходе фестиваля на центральной сцене проходит Летний кубок КВН, в котором принимают участие десять сильнейших команд Челябинской области. Главными гостями мероприятия стали коллективы КВН «Атомная сборная» и «Евразия».
Вечер завершится концертом «Энергия будущего», который пройдет с 20:00 до 22:00. В программе запланировано выступление группы Cream Soda, а также показ коллекции бренда «Друг с Южного Урала».
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