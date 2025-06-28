«Личное поздравление от Путина»: Кадыров поблагодарил президента за внимание к свадьбе своего сына Адама

Президент России Владимир Путин направил личное поздравление Адаму Кадырову, сыну главы Чечни Рамзана Кадырова, по случаю его вступления в брак. Об этом сообщил Рамзан Кадыров, выразив благодарность главе государства за внимание к его семье и памяти первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова.
«Уважаемый Владимир Владимирович! От всей нашей семьи хочу выразить вам глубочайшую благодарность за ваше личное поздравление внука первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Адама Кадырова со вступлением в семейную жизнь», — сообщил Кадыров. О получении поздравления он написал в своем telegram-канале.
Он подчеркнул, что для него особенно важно почитание памяти Ахмата-Хаджи Кадырова и проявленное уважение к семье со стороны руководителя страны. В обращении Кадыров отметил, что Путин всегда называл Ахмата-Хаджи Кадырова своим другом и продолжает поддерживать эту традицию, что имеет большое значение для всей семьи.
Ранее о предстоящей женитьбе 17-летнего Адама Кадырова сообщала его старшая сестра Айшат Кадырова. Адам — третий сын главы Чечни Рамзана Кадырова и внук первого президента республики.
Адам Кадыров занимает должность помощника руководителя Чеченской Республики, а с ноября 2023 года возглавляет Службу безопасности главы региона. В октябре 2023 года ему было присвоено звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024 года он был удостоен высшей региональной награды — ордена Кадырова.
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