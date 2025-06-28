«Личное поздравление от Путина»: Кадыров поблагодарил президента за внимание к свадьбе своего сына Адама

Путин поздравил Адама Кадырова с женитьбой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин поздравил сына Кадырова со свадьбой
Путин поздравил сына Кадырова со свадьбой Фото:

Президент России Владимир Путин направил личное поздравление Адаму Кадырову, сыну главы Чечни Рамзана Кадырова, по случаю его вступления в брак. Об этом сообщил Рамзан Кадыров, выразив благодарность главе государства за внимание к его семье и памяти первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова.

«Уважаемый Владимир Владимирович! От всей нашей семьи хочу выразить вам глубочайшую благодарность за ваше личное поздравление внука первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Адама Кадырова со вступлением в семейную жизнь», — сообщил Кадыров. О получении поздравления он написал в своем telegram-канале

Он подчеркнул, что для него особенно важно почитание памяти Ахмата-Хаджи Кадырова и проявленное уважение к семье со стороны руководителя страны. В обращении Кадыров отметил, что Путин всегда называл Ахмата-Хаджи Кадырова своим другом и продолжает поддерживать эту традицию, что имеет большое значение для всей семьи.

Ранее о предстоящей женитьбе 17-летнего Адама Кадырова сообщала его старшая сестра Айшат Кадырова. Адам — третий сын главы Чечни Рамзана Кадырова и внук первого президента республики.

Адам Кадыров занимает должность помощника руководителя Чеченской Республики, а с ноября 2023 года возглавляет Службу безопасности главы региона. В октябре 2023 года ему было присвоено звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024 года он был удостоен высшей региональной награды — ордена Кадырова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин направил личное поздравление Адаму Кадырову, сыну главы Чечни Рамзана Кадырова, по случаю его вступления в брак. Об этом сообщил Рамзан Кадыров, выразив благодарность главе государства за внимание к его семье и памяти первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова. «Уважаемый Владимир Владимирович! От всей нашей семьи хочу выразить вам глубочайшую благодарность за ваше личное поздравление внука первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Адама Кадырова со вступлением в семейную жизнь», — сообщил Кадыров. О получении поздравления он написал в своем telegram-канале.  Он подчеркнул, что для него особенно важно почитание памяти Ахмата-Хаджи Кадырова и проявленное уважение к семье со стороны руководителя страны. В обращении Кадыров отметил, что Путин всегда называл Ахмата-Хаджи Кадырова своим другом и продолжает поддерживать эту традицию, что имеет большое значение для всей семьи. Ранее о предстоящей женитьбе 17-летнего Адама Кадырова сообщала его старшая сестра Айшат Кадырова. Адам — третий сын главы Чечни Рамзана Кадырова и внук первого президента республики. Адам Кадыров занимает должность помощника руководителя Чеченской Республики, а с ноября 2023 года возглавляет Службу безопасности главы региона. В октябре 2023 года ему было присвоено звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024 года он был удостоен высшей региональной награды — ордена Кадырова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...