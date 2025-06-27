В Кыштыме Челябинской области возбуждено уголовное дело после травмирования двух девочек из-за падения выдвижных ворот на территории гостевого комплекса. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по региону.
«В результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, при закрытии тремя отдыхающими в комплексе девочками шести и семи лет выдвижных ворот, произошло их падение. Вследствие двум из указанных малолетних были причинены телесные повреждения», — говорится в официальном сообщении СКР.
Инцидент произошел днем 26 июня 2025 года в поселке Рипус Кыштымского городского округа. Как URA.RU писало ранее, девочки-фигуристки приехали в населенный пункт на сборы с родителями. Ворота упали, когда спортсменки пытались их закрыть. Пострадавшие дети с травмами были госпитализированы в медицинское учреждение.
По версии следствия, 52-летний индивидуальный предприниматель, ответственный за эксплуатацию ворот, ненадлежащим образом исполнил свои обязанности по обеспечению их безопасности. Следователи проводят комплекс необходимых следственных и процессуальных действий для установления всех обстоятельств происшествия. Материалы дела возбуждены по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
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