27 июня 2025

Следователи возбудили дело после падения ворот на девочек в Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области ворота упали на трех девочек, две из них пострадали
В Челябинской области ворота упали на трех девочек, две из них пострадали Фото:

В Кыштыме Челябинской области возбуждено уголовное дело после травмирования двух девочек из-за падения выдвижных ворот на территории гостевого комплекса. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

«В результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, при закрытии тремя отдыхающими в комплексе девочками шести и семи лет выдвижных ворот, произошло их падение. Вследствие двум из указанных малолетних были причинены телесные повреждения», — говорится в официальном сообщении СКР.

Инцидент произошел днем 26 июня 2025 года в поселке Рипус Кыштымского городского округа. Как URA.RU писало ранее, девочки-фигуристки приехали в населенный пункт на сборы с родителями. Ворота упали, когда спортсменки пытались их закрыть. Пострадавшие дети с травмами были госпитализированы в медицинское учреждение. 

По версии следствия, 52-летний индивидуальный предприниматель, ответственный за эксплуатацию ворот, ненадлежащим образом исполнил свои обязанности по обеспечению их безопасности. Следователи проводят комплекс необходимых следственных и процессуальных действий для установления всех обстоятельств происшествия. Материалы дела возбуждены по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ворота упали в тот момент, когда девочки пытались их закрыть
Ворота упали в тот момент, когда девочки пытались их закрыть
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В Кыштыме Челябинской области возбуждено уголовное дело после травмирования двух девочек из-за падения выдвижных ворот на территории гостевого комплекса. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по региону. «В результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, при закрытии тремя отдыхающими в комплексе девочками шести и семи лет выдвижных ворот, произошло их падение. Вследствие двум из указанных малолетних были причинены телесные повреждения», — говорится в официальном сообщении СКР. Инцидент произошел днем 26 июня 2025 года в поселке Рипус Кыштымского городского округа. Как URA.RU писало ранее, девочки-фигуристки приехали в населенный пункт на сборы с родителями. Ворота упали, когда спортсменки пытались их закрыть. Пострадавшие дети с травмами были госпитализированы в медицинское учреждение.  По версии следствия, 52-летний индивидуальный предприниматель, ответственный за эксплуатацию ворот, ненадлежащим образом исполнил свои обязанности по обеспечению их безопасности. Следователи проводят комплекс необходимых следственных и процессуальных действий для установления всех обстоятельств происшествия. Материалы дела возбуждены по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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