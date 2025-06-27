Раскрыты подробности дела, из-за которого прошли задержания азербайджанцев в Екатеринбурге

Массовые задержания уроженцев Азербайджана в Екатеринбурге связаны с уголовным делом об убийстве их соотечественника в 2001 году. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось, дело «реанимировало» новое поколение следователей. Его подробности URA.RU рассказал источник.
Предположительно, Юнис Пашаев был торговцем. Его зверски зарезали на улице Блюхера возле кафе «Каспий». Расправиться с ним могла толпа из десяти соотечественников, добавил собеседник агентства.
27 июня в рамках расследования дела были задержаны свыше 50 азербайджанцев. Их проверяли на причастность к преступлению, «кто-то стал свидетелем по делу», сказал источник. В их квартирах провели обыски. По данным агентства, двое из подозреваемых скончались.
По слухам, на допрос был вызван лидер азербайджанской диаспоры Шахин Шихлински. Сам он заявил URA.RU, что сведения не соответствуют действительности. И добавил, что негатив про него распространяют недоброжелатели. МИД Азербайджана обратилось к России с требованием провести тщательное расследование обстоятельств задержания соотечественников.
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