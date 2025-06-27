Азербайджанцы, задержанные по подозрению в убийстве, признались в содеянном

Граждане Азербайджана, которых накануне задержали в Екатеринбурге по подозрению в убийстве 24-летней давности, дали признательные показания. Об этом сообщил руководитель четвертого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) Следственного комитета по Свердловской области Ярослав Кузвесов.
«По версии следствия, фигуранты, входившие в состав этнической преступной группы, причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных на территории города Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах. Несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают со следствием, проведены обыски по местам проживания указанных лиц», — рассказал Кузвесов.
Сейчас следователи решают вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства СУ СК России по Свердловской области.
Массовые задержания граждан Азербайджана в Екатеринбурге прошли 27 июня в рамках расследования убийства торговца, совершенного в 2001 году, а также других преступлений прошлых лет. В дело вмешалось Министерство иностранных дел Азербайджана, потребовав от России тщательного расследования обстоятельств инцидента. Ранее URA.RU рассказало подробности громкого дела.
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