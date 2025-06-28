Разбившийся в Подмосковье самолет летал без сертификата годности

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Владелец самолета, разбившегося в Подмосковье, не погиб
Владелец самолета, разбившегося в Подмосковье, не погиб Фото:

Легкомоторный самолет Як-18Т, потерпевший крушение недалеко от деревни Паново в Подмосковье, не имел действующего сертификата летной годности. Об этом сообщили некоторые telegram-каналы со ссылкой на источники в авиационных службах региона.

«Разбившийся в Подмосковье легкомоторный самолет не имел сертификата летной годности», — сообщил telegram-канал Mash. Сообщается, что борт принадлежал частному пилоту. Там же отметили, что самолет с регистрационным номером 0856 принадлежал частному лицу — Андрею В.

По данным telegram-канала Shot, в момент трагедии за штурвалом находился его знакомый Андрей Ш., а также трое пассажиров. Все они взяли самолет для частного полета.

Там же отметили, что Як-18Т вылетел утром с аэродрома Северка. По предварительным данным, около 14:20 двигатель самолета неожиданно отказал, после чего воздушное судно вошло в пике и рухнуло возле деревни Паново. Все находившиеся на борту погибли на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в районе деревни Паново неподалеку от Коломны упал самолет. Отмечалось, что в результате авиакатастрофы погибли четыре человека.

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Легкомоторный самолет Як-18Т, потерпевший крушение недалеко от деревни Паново в Подмосковье, не имел действующего сертификата летной годности. Об этом сообщили некоторые telegram-каналы со ссылкой на источники в авиационных службах региона. «Разбившийся в Подмосковье легкомоторный самолет не имел сертификата летной годности», — сообщил telegram-канал Mash. Сообщается, что борт принадлежал частному пилоту. Там же отметили, что самолет с регистрационным номером 0856 принадлежал частному лицу — Андрею В. По данным telegram-канала Shot, в момент трагедии за штурвалом находился его знакомый Андрей Ш., а также трое пассажиров. Все они взяли самолет для частного полета. Там же отметили, что Як-18Т вылетел утром с аэродрома Северка. По предварительным данным, около 14:20 двигатель самолета неожиданно отказал, после чего воздушное судно вошло в пике и рухнуло возле деревни Паново. Все находившиеся на борту погибли на месте происшествия. Ранее сообщалось, что в районе деревни Паново неподалеку от Коломны упал самолет. Отмечалось, что в результате авиакатастрофы погибли четыре человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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