Самолет в Подмосковье разбился при выполнении опасного трюка

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Пилот и трое пассажиров погибли
Пилот и трое пассажиров погибли Фото:

В Подмосковье легкомоторный самолет ЯК-18Т с четырмя людьми на борту разбился при выполнении опасного трюка. Инцидент произошел недалеко от деревни Паново. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Западному межрегиональному следственному управлению на транспорте.

По данным следствия, самолет вылетел с аэродрома Северка без соответствующего согласования. «Предварительно, крушение произошло при выполнении пилотом фигуры высшего пилотажа (бочка) и столкновения с землей. В результате никто не выжил», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье Нарушения правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц. Следователи выясняют все детали произошедшего. 

Ранее появилась информация о том, что разбившийся самолет не имел действующего сертификата летной годности. По предварительным данным, у судна неожиданно отказал двигатель. 

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В Подмосковье легкомоторный самолет ЯК-18Т с четырмя людьми на борту разбился при выполнении опасного трюка. Инцидент произошел недалеко от деревни Паново. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Западному межрегиональному следственному управлению на транспорте. По данным следствия, самолет вылетел с аэродрома Северка без соответствующего согласования. «Предварительно, крушение произошло при выполнении пилотом фигуры высшего пилотажа (бочка) и столкновения с землей. В результате никто не выжил», — сообщили в telegram-канале ведомства. Возбуждено уголовное дело по статье Нарушения правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц. Следователи выясняют все детали произошедшего.  Ранее появилась информация о том, что разбившийся самолет не имел действующего сертификата летной годности. По предварительным данным, у судна неожиданно отказал двигатель. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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