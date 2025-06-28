Самолет в Подмосковье разбился при выполнении опасного трюка

В Подмосковье легкомоторный самолет ЯК-18Т с четырмя людьми на борту разбился при выполнении опасного трюка. Инцидент произошел недалеко от деревни Паново. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Западному межрегиональному следственному управлению на транспорте.
По данным следствия, самолет вылетел с аэродрома Северка без соответствующего согласования. «Предварительно, крушение произошло при выполнении пилотом фигуры высшего пилотажа (бочка) и столкновения с землей. В результате никто не выжил», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье Нарушения правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц. Следователи выясняют все детали произошедшего.
Ранее появилась информация о том, что разбившийся самолет не имел действующего сертификата летной годности. По предварительным данным, у судна неожиданно отказал двигатель.
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