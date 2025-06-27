27 июня 2025

ФК «Челябинск» выиграл решающий стык у «Волгаря» и вышел в Первую лигу

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После 120 минут матча победителя выявили в серии пенальти
После 120 минут матча победителя выявили в серии пенальти Фото:

ФК «Челябинск» выиграл решающий стыковой матч с астраханским «Волгарем» и вышел в Первую лигу ФНЛ. Исход матча решился после 120 минут игры с двумя экстра-таймами и серии пенальти. Об этом сообщает со стадиона "Центральный" корреспондент URA.RU.

Первый тайм челябинцы владели инициативой, но ни одна опасная атака не завершилась взятием ворот соперника. Гости также создали несколько моментов у ворот хозяев, но Владимир Сугробов был на высоте.

Второй тайм команды играли более осторожно, прекрасно понимая цену пропущенного мяча. Ближе к концу игры вышедший на замену Денис Покатыло имел два шанса открыть счет, но его удары оказались неточными. В добавленное время команды обменялись опасными моментами – тоже безрезультатно. И согласно регламенту матч продолжился в дополнительное время – два тайма по 15 минут.

В первом экстра-тайме после навеса с углового головой в сторону дальнего угла по воротам астраханцев пробил Владимир Ульяновский — но мяч пролетел совсем рядом со штангой. В начале второго экстра-тайма два опасных удара отбил Владимир Сугробов. А Денис Покотыло при ударе в дальний угол не смог переиграть Владислава Ямпольского.

Борьба за право выйти в Первую лигу ФНЛ продолжилась в серии пенальти. Решающая схватка проходила под дождем. Сугробов оказался надежнее, гости упустили два шанса, и матч закончился со счетом 4:2.

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ФК «Челябинск» выиграл решающий стыковой матч с астраханским «Волгарем» и вышел в Первую лигу ФНЛ. Исход матча решился после 120 минут игры с двумя экстра-таймами и серии пенальти. Об этом сообщает со стадиона "Центральный" корреспондент URA.RU. Первый тайм челябинцы владели инициативой, но ни одна опасная атака не завершилась взятием ворот соперника. Гости также создали несколько моментов у ворот хозяев, но Владимир Сугробов был на высоте. Второй тайм команды играли более осторожно, прекрасно понимая цену пропущенного мяча. Ближе к концу игры вышедший на замену Денис Покатыло имел два шанса открыть счет, но его удары оказались неточными. В добавленное время команды обменялись опасными моментами – тоже безрезультатно. И согласно регламенту матч продолжился в дополнительное время – два тайма по 15 минут. В первом экстра-тайме после навеса с углового головой в сторону дальнего угла по воротам астраханцев пробил Владимир Ульяновский — но мяч пролетел совсем рядом со штангой. В начале второго экстра-тайма два опасных удара отбил Владимир Сугробов. А Денис Покотыло при ударе в дальний угол не смог переиграть Владислава Ямпольского. Борьба за право выйти в Первую лигу ФНЛ продолжилась в серии пенальти. Решающая схватка проходила под дождем. Сугробов оказался надежнее, гости упустили два шанса, и матч закончился со счетом 4:2.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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