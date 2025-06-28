Мошенники с Украины придумали новый способ развода

Украинские мошенники начали выдавать себя за сотрудников военкоматов, чтобы получить доступ к личным данным призывников и оформить на них кредиты. Об этом сообщает Mash. В разгар летнего призыва молодым людям поступают звонки якобы от представителей военкомата с предложением пройти онлайн-регистрацию, для чего требуется код из СМС.
«Украинские мошенники начали представляться сотрудниками военкомата, чтобы стащить данные призывников и оформлять на них кредиты», — передают авторы канала. Они отмечают, что на подобную уловку чуть не попался один из подписчиков telegram-канала. Тот рассказал, что ему однажды позвонили неизвестные и заявили, что нужно срочно встать на онлайн-учет. В итоге, в последний момент, подписчик заметил, что кто-то пытается зайти в его аккаунт на «Госуслугах» и тогда он успел сменить пароль.
По словам потерпевшего, мошенники используют полученный код для входа в личные кабинеты на государственных порталах и онлайн-банках. Получив доступ к аккаунтам, злоумышленники оформляют кредиты на имя жертвы и исчезают.
Ранее в России также фиксировались случаи, когда мошенники под видом курьеров маркетплейсов выманивали у граждан коды из СМС, чтобы оформить на них микрозаймы. По данным Роскачества, злоумышленники используют полученные данные для доступа к личным кабинетам и дальнейшего оформления кредитов, а затем продают персональную информацию третьим лицам. МВД России неоднократно предупреждало о росте подобных схем и советовало не передавать личные данные незнакомцам.
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