Мошенники с Украины придумали новый способ развода

Mash: мошенники с Украины выдают себя за сотрудников военкомата для обмана
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Мошенники с Украины представляются военкомами, пытаясь обмануть россиян
Мошенники с Украины представляются военкомами, пытаясь обмануть россиян Фото:

Украинские мошенники начали выдавать себя за сотрудников военкоматов, чтобы получить доступ к личным данным призывников и оформить на них кредиты. Об этом сообщает Mash. В разгар летнего призыва молодым людям поступают звонки якобы от представителей военкомата с предложением пройти онлайн-регистрацию, для чего требуется код из СМС.

«Украинские мошенники начали представляться сотрудниками военкомата, чтобы стащить данные призывников и оформлять на них кредиты», — передают авторы канала. Они отмечают, что на подобную уловку чуть не попался один из подписчиков telegram-канала. Тот рассказал, что ему однажды позвонили неизвестные и заявили, что нужно срочно встать на онлайн-учет. В итоге, в последний момент, подписчик заметил, что кто-то пытается зайти в его аккаунт на «Госуслугах» и тогда он успел сменить пароль. 

По словам потерпевшего, мошенники используют полученный код для входа в личные кабинеты на государственных порталах и онлайн-банках. Получив доступ к аккаунтам, злоумышленники оформляют кредиты на имя жертвы и исчезают.

Ранее в России также фиксировались случаи, когда мошенники под видом курьеров маркетплейсов выманивали у граждан коды из СМС, чтобы оформить на них микрозаймы. По данным Роскачества, злоумышленники используют полученные данные для доступа к личным кабинетам и дальнейшего оформления кредитов, а затем продают персональную информацию третьим лицам. МВД России неоднократно предупреждало о росте подобных схем и советовало не передавать личные данные незнакомцам.

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Украинские мошенники начали выдавать себя за сотрудников военкоматов, чтобы получить доступ к личным данным призывников и оформить на них кредиты. Об этом сообщает Mash. В разгар летнего призыва молодым людям поступают звонки якобы от представителей военкомата с предложением пройти онлайн-регистрацию, для чего требуется код из СМС. «Украинские мошенники начали представляться сотрудниками военкомата, чтобы стащить данные призывников и оформлять на них кредиты», — передают авторы канала. Они отмечают, что на подобную уловку чуть не попался один из подписчиков telegram-канала. Тот рассказал, что ему однажды позвонили неизвестные и заявили, что нужно срочно встать на онлайн-учет. В итоге, в последний момент, подписчик заметил, что кто-то пытается зайти в его аккаунт на «Госуслугах» и тогда он успел сменить пароль.  По словам потерпевшего, мошенники используют полученный код для входа в личные кабинеты на государственных порталах и онлайн-банках. Получив доступ к аккаунтам, злоумышленники оформляют кредиты на имя жертвы и исчезают. Ранее в России также фиксировались случаи, когда мошенники под видом курьеров маркетплейсов выманивали у граждан коды из СМС, чтобы оформить на них микрозаймы. По данным Роскачества, злоумышленники используют полученные данные для доступа к личным кабинетам и дальнейшего оформления кредитов, а затем продают персональную информацию третьим лицам. МВД России неоднократно предупреждало о росте подобных схем и советовало не передавать личные данные незнакомцам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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